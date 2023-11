Chystaný protest mladých lékařů roztočil nebezpečnou ruletu: znovu se ozývají hlasy odborníků, podle kterých je v Česku příliš mnoho nemocnic. Právě to je podle nich jeden z hlavních důvodů, proč musejí lékaři odsloužit stovky nelegálních hodin přesčasů ročně. Mapa nemocniční sítě by se podle nich měla proškrtat, nebo by se alespoň měla zavřít nadbytečná oddělení. S částečnou redukcí souhlasí i ministerstvo zdravotnictví.