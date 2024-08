Lékařům dochází přesčasy. Směnný provoz omezí péči, varují odborníci

Na přesčasové práci se v nemocnicích podílí zhruba 12 tisíc lékařů. Předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel odhaduje, že limit vyčerpaly už stovky z nich. „Větší nebezpečí je v menších nemocnicích, které jsou personálně nedostatečně zajištěné,“ vysvětluje.

„Evidujeme lékaře, ale i jiné profese, kteří již vyčerpali 416 hodin nebo to brzy nastane. Nelze odhadnout přesný počet, nicméně tento stav je logický a říkali jsme, že musí nastat,“ říká předseda Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) Michal Čarvaš.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v minulosti nemocnicím doporučil přechod na směnný provoz ve chvíli, kdy přesčasy dojdou. Změna by podle něj byla výhodou, znamenala by totiž vyšší hodinovou mzdu a kratší pobyt na pracovišti.

Zástupci zdravotnických organizací ale varují, že by takový krok vedl k omezení péče. Nemocnice totiž stále naráží na ten samý problém – nedostatek lékařů. „Na pokrytí směny je statisticky potřeba zhruba o třetinu víc zaměstnanců. Když chybějí už teď, tak jich na směnný provoz určitě nemůžete mít dost,“ líčí Engel.

Směnný režim nepomůže

Problémy už pocítila například Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. Nejhorší situace je na interním oddělení, neurologii a urgentním příjmu. „Situaci prozatím řešíme dohodou s lékaři, do ničeho je nenutíme,“ říká mluvčí nemocnice Hana Kopalová.

Přechod na směnný provoz tu nepomůže. Podle Kopalové by mohl fungovat jen na zlomku oddělení. Nemocnici totiž chybí takzvaní L3 lékaři, tedy ti, kteří jsou plně erudovaní a mohou sloužit sami.

V pražské FN Motol se k překročení limitu přesčasových hodin blíží zhruba pět procent lékařů. Podle mluvčí Pavlíny Dankové je nemocnice schopna tyto lékaře nahradit. U některých, například u transplantačních chirurgů, to ale může být obtížné.

Do zajištění nepřetržité lékařské služby je nyní v Motole zapojeno 55 procent lékařů, nemocnice chce počet zvýšit. Ani tady ale není změna provozu řešením. „Na zavedení směnného režimu je potřeba mnohem více personálu, který se vám bude v těch směnách střídat. A ten personál prostě chybí. Směnný provoz při stávajícím množství personálu znamená omezení zdravotní péče a prodloužení čekacích lhůt,“ říká Danková.

Během podzimních protestů tu přesčasovou práci vypovědělo 245 z 1319 lékařů. Pro úplné ukončení pracovního poměru se pak rozhodlo 25 z nich. Pět podalo výpověď do konce loňského roku, zbylých dvacet odešlo letos.

Dva transplantační chirurgové vyčerpali přesčasy také v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Podle mluvčí Markéty Šenkýřové se ale limitu blíží i další lékaři. „Očekáváme, že se tak bude dít postupně od konce září až do konce roku. O možnostech, jak dále organizovat provoz na klinikách, jednáme v tuto chvíli s přednosty klinik,“ říká.

Systém nejde změnit rychle

Jak upozorňuje Čarvaš, lékaři často nemají u nedodržení zákoníku na výběr. Více přesčasů slouží z kolegiality nebo s ohledem na pacienty. Takový systém fungoval roky a podle něj jej nejde změnit lusknutím prstu. „Není reálné ihned zcela dodržovat zákoník práce z pohledu limitu 416 hodin práce přesčas. Je dán počet hodin za rok, počet nemocnic a lékařů i potřeby pacientů a nelze je najednou změnit. Jsou to spojené nádoby,“ vysvětluje.

S tím souhlasí také ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala. „Medicína je obor, který by měl mít hodně výjimek ze Zákoníku práce. Dokonce slýchám, že by zde vůbec platit neměl,“ říká. Provoz se zatím stále snaží optimalizovat. Situaci zhoršuje také období dovolených, pacienti z odborných ordinací i praktických lékařů se tak přesouvají do nemocnice.

Od loňských protestů, kdy 6000 lékařů v nemocnicích vypovědělo prosincové přesčasy, se podle odborů zatím moc nezměnilo. „Je to velmi krátká doba. Řešení nenajdete v řádu týdnů. Je třeba se chovat dobře ke zdravotníkům, kteří v systému jsou, dělat nábory a snažit se sehnat nové lidi. Je to fůra kroků, ale žádný výsledek,“ říká Engel.

Snaha o větší dodržování zákoníku podle AČMN sice je, ztěžuje ji ale dlouhotrvající nedostatek personálu. Malé nemocnice navíc oproti fakultním nemohou vzdělávat mladé lékaře a samy si je „vychovat“.

„To pak těžko můžete na trhu práce soupeřit, když část hráčů má neomezené možnosti vzdělávání a přijetí absolventů a k tomu má i vyšší úhrady za péči, zatímco ta druhá je omezená a má nižší úhrady a základní sazby za totožnou péči o pacienty,“ líčí Čarvaš.

Plynulý chod zdravotnických zařízení tak nyní závisí na kompromisech mezi vedením a zdravotníky. „Tento stav ale rozhodně není trvalý a lze jej velmi snadno rozkolísat. Ochota ke kompromisu není nekonečná,“ říká Čarvaš. Zároveň dodal, že prioritou asociace spolu s komorou a mladými lékaři je v současné době spíše zákon o odměňování, který je podle něj komplikovaný a kontroverzní.