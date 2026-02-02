„Nemocnice Pelhřimov dnes 2. února 2026 obdržela výpovědi 11 lékařů z interního oddělení. Vedení nemocnice se vzniklou situací intenzivně zabývá. Pan ředitel (Radim Hošek) bude s každým z nich jednat a povedeme konstruktivní dialog,“ informovala mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.
Poskytování zdravotní péče pacientům podle ní v tuto chvíli není ohroženo. „Provoz nemocnice je zajištěn,“ ujistila. „Chceme veřejnost ujistit, že situaci řešíme s maximální odpovědností. Pro pacienty se nic nemění a mohou se na naši nemocnici i nadále spolehnout,“ dodala.
Na interním oddělení pracuje celkem 22 lékařů, výpověď tedy podala jejich polovina. Výpovědní lhůta je dvouměsíční. Jako důvod k podání výpovědi lékaři uvedli dlouhodobé personální problémy nemocnice, které dopadají i na jejich možnost kvalitně o pacienty pečovat.
„Důvodem podání výpovědí lékařů interního oddělení je snaha na tyto dlouhodobé problémy upozornit. Pokud má zájem zřizovatel, kterým je Kraj Vysočina, zachovat fungování Nemocnice Pelhřimov v rozsahu běžné okresní nemocnice, bylo by nutné analyzovat příčiny personálních problémů a řešit je,“ uvedli lékaři ve svém vyjádření.
S lékaři chce situaci řešit hejtman Kukla
Pelhřimovská nemocnice je jednou z pěti, kterou zřizuje Kraj Vysočina. Krajský radní pro zdravotnictví Jiří Běhounek (SOCDEM) řekl, že informace o dalších výpovědích jsou pro něj novinkou. „Dnes je móda dát vědět dřív médiím než vedení nemocnice či zřizovateli,“ odpověděl.
Se zaměstnanci nemocnice se chce sejít hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO) a podrobně se se situací seznámit. Jak zdůraznil, omezovat péči a zavírat nemocnice si kraj nemůže dovolit. „Velice mě mrzí, co se stalo v pelhřimovské nemocnici. Jsem připraven to osobně řešit s lékaři a najít řešení, aby se nemusela omezovat péče,“ prohlásil.
V nemocnici pracuje 112 lékařů, ročně se starají asi o 11 600 hospitalizovaných. Z chirurgického oddělení dali výpověď k 28. únoru tři lékaři, uvedla už dřív mluvčí nemocnice Knapová.
Krajské nemocnice jsou na Vysočině také v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči a Novém Městě na Moravě na Žďársku.