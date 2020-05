Nemocnice Plzeňského kraje ukončí placené testy na koronavirus, nevejdou se do maximální ceny

PLZEŇ Nemocnice Klatovy a Domažlice, které jako jedny z prvních v ČR začaly nabízet testy na koronavirus pro samoplátce, zejména pendlery, tento typ testování od soboty ukončí. Krajem zřizované nemocnice a jejich smluvní laboratoře se s náklady na provedení odběrů a testování vzorků nevejdou do maximální ceny, kterou nově stanovilo ministerstvo zdravotnictví, řekl mluvčí nemocnic Jiří Kokoška.

V Klatovech a Domažlicích dosud samoplátci platili 2800 korun, podle pátečního nařízení ve věstníku ministerstva zdravotnictví je maximální možná cena celkem 1756 korun včetně odběru.

Nemocnice v příhraničních okresech Plzeňského kraje, odkud jezdí do Německa za prací tisíce pendlerů, dosud provedly od 25. dubna kolem 1900 testů pro samoplátce. „Od soboty přestáváme dělat toto vyšetření. Všechny lidi, kteří jsou na pátek objednaní, ještě otestujeme. Uděláme to za nařízenou cenu s tím, že to páteční vyšetření budeme nejspíš jako nemocnice dotovat,“ řekl Kokoška. Zájemce, které mají nemocnice objednané na sobotu a další dny, budu postupně obvolávat nebo jim napíšou e-mail s informací, že vyšetření se dál provádět nebudou.

Plzeňská fakultní nemocnice, která testy pro samoplátce také nabízela, je bude od pátku poskytovat za povolenou cenu 1756, řekl ředitel největšího zdravotnického zařízení jihozápadních Čech Václav Šimánek. Bude ale nejspíš doplácet za práci zdravotníků, kteří se na testování podílejí.

„Neměli jsme nasazené žádné vysoké částky, kalkulovali jsme v ceně s logistikou, náklady na lidi. Teď s tím budeme muset muset vyjít, ale zřejmě budeme doplácet za práci,“ řekl. Nemocnice testy pro samoplátce provádí od 11. května, dosavadní cena byla 2890 korun.