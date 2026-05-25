Nemocnice za covidové miliardy nakupovaly i nepotřebné přístroje, zjistil NKÚ

Peníze určené na posílení odolnosti a připravenosti klíčových tuzemských nemocnic na možné hrozby přispěly k tomuto cíli jen omezeně. Příjemci je podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zčásti vynaložili neúčelně a neefektivně. Nemocnice například pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly nebo pro jejichž obsluhu neměly dostatek kvalifikovaného personálu a téměř je nevyužívaly.
Budova Tokovo, kde nyní sídlí NKÚ. | foto: ČTK

Kontroloři zamířili na ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj i do vybraných nemocnic. Reakci ministerstev ČTK zjišťuje.

Ministerstva poskytla na projekty téměř 19 miliard korun. Šlo o peníze, které Česko obdrželo v letech 2020 až 2023 z evropského investičního nástroje REACT-EU na podporu zotavení z krize způsobené pandemií covidu-19.

Vláda rozhodla, že většina těchto prostředků bude využita na zdravotnické projekty, uvádí NKÚ. Podle jeho zjištění ministerstva ani nekontrolovala, zda bylo pořízení dotovaných přístrojů skutečně potřebné.

Úřad upozorňuje, že peníze musely být vyčerpány během necelých tří let, a proto ministerstva upřednostnila nákupy přístrojů a vybavení před investicemi, které by vedly ke kvalitativnímu posunu ve zvládání mimořádných situací. Dotace stát poskytoval ve stoprocentní výši.

Nemocnice podle NKÚ některé přístroje a vybavení pořizovaly také pouze jako záložní. „Podpora představovala bezprecedentní příležitost k posunu českého zdravotnictví na vyšší úroveň. Naše kontrola ukázala, že tuto příležitost ČR nevyužila,“ uvedl člen úřadu Roman Sklenák, který kontrolu vedl.

NKÚ jako příklad uvádí, že některé nemocnice nakoupily takzvané rentgeny s C-ramenem, tedy mobilní rentgeny využívané hlavně přímo na operačních sálech. V roce 2024 na nich uskutečnily od dvou do osmi výkonů. Šlo o nemocnice v Rumburku, Litoměřicích a Teplicích, které spadají pod společnost Krajská zdravotní.

„Průměrný roční počet výkonů na těchto rentgenech přitom v roce 2024 přesahoval 400,“ uvádí NKÚ. „V jiném případě nemocnice za dotaci zakoupila optický spektrometr, který ani po 21 měsících od jeho pořízení neuvedla do ostrého provozu.“

Méně efektivní nebo neefektivní využívání pořízených přístrojů zjistil NKÚ podle své tiskové zprávy u všech kontrolovaných nemocnic.

Ministerstva také rozhodla, že prostřednictvím těchto dotací podpoří nemocniční pracoviště navázaná na takzvané urgentní příjmy.

„Síť urgentních příjmů však nebyla v době kontroly dobudována a podporu čerpala i pracoviště, která ještě nebyla na funkční urgentní příjem reálně navázána. Dokončení sítě urgentních příjmů je naplánováno nejdříve na rok 2029. V té době ale bude už většina přístrojů pořízených z těchto dotací morálně a technicky zastaralá nebo na hraně životnosti,“ shrnul NKÚ.

