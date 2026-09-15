Policie zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici, zadržela tři lidi

„Kriminální policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru mimo jiné veřejných zakázek Ústřední vojenské nemocnice,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková.
Doplnila, že vojenští policisté provádí jedenáct domovních prohlídek a zadrželi tři lidi, kteří působí, nebo v minulosti působili ve funkci náměstků Ústřední vojenské nemocnice.
Mezi zadrženými není žádný voják z povolání. Vojenská policie podle mluvčí nebude uvádět více informací.
Redakce iDNES.cz oslovila pro vyjádření také mluvčí Ústřední vojenské nemocnice, ta sdělila, že plánuje poskytnout veřejné prohlášení na síti X.
Policie zasahovala ve střešovické nemocnici také letos v květnu. Tehdy Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela v této nemocnici a na dalších místech jedenáct lidí s podezřením ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení.