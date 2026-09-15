Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Policie zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici, zadržela tři lidi

Autor:
  11:48
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

V Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích a na dalších místech v Česku v úterý zasahuje vojenská policie. Zásah by se měl podle portálu Novinky.cz týkat náměstků a ředitelství nemocnice. Policie zadržela tři lidi.

„Kriminální policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru mimo jiné veřejných zakázek Ústřední vojenské nemocnice,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková.

Doplnila, že vojenští policisté provádí jedenáct domovních prohlídek a zadrželi tři lidi, kteří působí, nebo v minulosti působili ve funkci náměstků Ústřední vojenské nemocnice.

Mezi zadrženými není žádný voják z povolání. Vojenská policie podle mluvčí nebude uvádět více informací.

Redakce iDNES.cz oslovila pro vyjádření také mluvčí Ústřední vojenské nemocnice, ta sdělila, že plánuje poskytnout veřejné prohlášení na síti X.

Policie zasahovala ve střešovické nemocnici také letos v květnu. Tehdy Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela v této nemocnici a na dalších místech jedenáct lidí s podezřením ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.