Nemocnice zvládnou násobně víc pacientů s covidem, tvrdí Vojtěch. Leží v nich 305 nakažených lidí

Praha Nemocnice podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zvládnou násobně víc pacientů s covidem-19, i vážných případů. Volná je podle něj víc než čtvrtina lůžek na odděleních anesteziologie a resuscitace a jednotkách intenzivní péče a 58 procent plicních ventilací.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je v nemocnicích 305 pacientů s nákazou novým typem koronaviru a intenzivní péči potřebuje 51 z nich. Řekli to novinářům po jednání vládní Rady pro zdravotní rizika.

Podle ministra je zásadní kapacity nemocnic každý den sledovat. „Psal jsem dopis hejtmanům, aby zajistili, že všechny nemocnice budou hlásit informace do dispečinku intenzivní péče,“ uvedl Vojtěch. Postupně se do dispečinku podle něj napojují i zdravotnické záchranné služby, zatím jich je zhruba polovina. „Bude přesně vědět, kde jsou jaké kapacity volné, kam směřovat pacienta s covidem,“ dodal.



Počty podle ministra nejsou stejné ve všech krajích. Nejvíc hospitalizovaných je ve Fakultní nemocnici (FN) v Brně, v Hradci Králové, v pardubické nemocnici, v Nemocnici Na Bulovce, v Thomayerově nemocnici a ve FN v Plzni.

V nemocnicích je podle vedoucího Klinické skupiny COVID a Dispečinku intenzivní péče při ministerstvu zdravotnictví Vladimíra Černého 2,1 procenta z pozitivně testovaných. V těžkém stavu je podle něj asi čtvrtina hospitalizovaných. „Nejvíce pacientů je v Praze a Jihomoravském kraji. Umělou plicní ventilaci nyní potřebuje nejvíce pacientů v Praze,“ uvedl. Ventilátorů je volných 58 procent, 300 jich ministerstvo na jaře dokoupilo. Volná je i kapacita 91 procent přístrojů ECMO na zajištění mimotělního oběhu.

Riziko, že bude muset nakažený do nemocnice, podle dat roste s věkem. U mladých lidí do 45 let je to asi 1,6 procenta, u starších 75 let téměř 40 procent. Podobně souvisí s věkem také ohrožení těžkým průběhem. Lidem do 45 let hrozí u 0,1 procenta osob a desetině lidí nad 75 let.

„V současné době modelujeme různé varianty vývoje a jejich dopad na kapacitu lůžek. Podle dynamiky vývoje nákazy budeme modely upřesňovat a podle toho také reagovat příslušnými kroky,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistky (ÚZIS) Ladislav Dušek. V případě nutnosti je podle Černého opět možné změnit některá nemocniční lůžka na infekční pro pacienty s covidem jako na jaře.

Nedělní přírůstek potvrzených případů koronaviru v Česku byl po pěti dnech nižší než tisíc. Testy potvrdily nákazu u 792 lidí, což je polovina sobotního rekordního počtu. V Česku je nyní 14.438 nakažených, většinou mají mírný průběh nemoci, vyplynulo z dnešních ranních údajů.