Web Seznam Zprávy, který o rozšíření obvinění minulý týden informoval, uvedl, že skupina čelí obvinění z několika trestných činů. Jde o přijetí úplatku, podplacení, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, legalizaci výnosů z trestné činnosti, ale také o poškozování finančních zájmů Evropské unie nebo dotační podvod. Nově stíhané firmy podle webu obvinění odmítají.
Skupina podle policie nejméně od roku 2022 manipulovala se zakázkami na zdravotnický materiál ve prospěch předem vybraných dodavatelů. V některých případech se nakupovalo podle kriminalistů bez formálního výběrového řízení.
Zakázky se podle EPPO týkaly například nákupů operačních stolů, laparoskopických nástrojů, endoskopů nebo defibrilátorů.
Preferovaní dodavatelé se podle EPPO podíleli na vypracování zadání ještě před vyhlášením zakázek, získávali údajně také informace o konkurenčních nabídkách. Když zakázku získali, zaplatili podle vyšetřovatelů přes prostředníka úplatek.
K zakrytí původu finančních prostředků pak skupina podle EPPO využívala falešné faktury za neexistující služby. Úplatky si pak podle policistů rozdělila v hotovosti.
Část zdravotnického vybavení byla podle EPPO spolufinancována z programu REACT-EU, který vznikl jako reakce Evropské unie na covid-19.