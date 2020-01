Nemocných s chřipkou za týden přibylo téměř o třetinu. Nejvíce pacientů je mezi dětmi

PRAHA Nemocných akutními infekcemi dýchacích cest podle hygieniků v Praze za týden přibylo o více než 30 procent. Ve čtvrtém letošním kalendářním týdnu jich bylo zhruba 1300 na 100 000 obyvatel. Nejvíc pacientů je mezi malými dětmi a žáky. Vyplývá to z informací na webu Hygienické stanice Hlavního města Prahy. Epidemie chřipky přichází každoročně, obvykle v lednu, loni až na počátku února. Onemocní až deset procent dospělých a pětina dětí.

Případy infekcí hlásí hygienikům praktičtí lékaři pro děti a dospělé, v Praze jich je 102. Nejvíc nemocných zaznamenali dětští lékaři. U dětí do pěti let stoupl jejich počet o více než polovinu, u žáků od šesti do 14 let o 70 procent.



„Bylo hlášeno šest nových případů chřipky s těžkým průběhem a nutností hospitalizace na oddělení JIP nebo ARO, z toho jeden případ končil úmrtím. Celkově je tedy v Praze v této sezoně hlášeno 13 případů, z toho dvě úmrtí,“ uvedli hygienici.

V sezoně na přelomu let 2018 a 2019 vyhledalo v Česku praktického lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou 996.000 lidí. Z toho 625 muselo být hospitalizováno na jednotce intenzivní péče, 195 z nich zemřelo. Lékaři odhadují, že každoročně s chřipkou v Česku souvisí zhruba 1500 až 2000 úmrtí.

Nejnebezpečnější je chřipka pro chronicky nemocné a seniory, kteří mají oslabenou imunitu. Jim také podle odborníků nejvíce prospívá očkování. Z veřejného zdravotního pojištění ho mají hrazeno senioři nad 65 let, chroničtí pacienti s vážnějšími nemocemi srdce a cév, ledvin či plic, cukrovkou léčenou léky a lidé v domovech seniorů, léčebnách dlouhodobě nemocných a podobných zařízeních. Ostatní si musí očkování u lékaře zaplatit, část jim vrátí na požádání zdravotní pojišťovna.