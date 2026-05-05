Příbramská nemocnice po policejní razii odvolala stíhaného ředitele

  10:51aktualizováno  11:07
Představenstvo Oblastní nemocnice Příbram v úterý na mimořádném zasedání odvolalo předsedu představenstva Stanislava Holobradu. Novinářům to řekl hejtmančin náměstek Pavel Pavlík. Holobrada, dosavadní ředitel krajské nemocnice, je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek.
Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele. Zatím není jasné, zda budou z něčeho obvinění. (28. dubna 2026) | foto: Marek Kočovský, MF DNES

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po zásahu v nemocnici z minulého úterý šest lidí a tři právnické osoby. Hodnota ovlivněných zakázek je podle Úřadu veřejného evropského žalobce (EPPO) 280 milionů korun. Holobrada už dříve sdělil, že se cítí nevinen.

Představenstvo Holobradu odvolalo z funkce předsedy a zvolilo si za něj nového prozatímního předsedu. Stal se jím dosavadní místopředseda Vít Rosenbaum. Na čtvrtek je svoláno zasedání rady kraje v roli valné hromady nemocnice, která má dosavadního ředitele nemocnice odvolat i z představenstva.

Na člena představenstva, respektive jeho předsedu bude vypsáno výběrové řízení. Nemocnici nyní manažersky řídí náměstek pro lékařskou péči Vladimír Dvořák.

Podle policie jde v případu o trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Obviněným hrozí až osm let vězení, všichni jsou stíháni na svobodě. Případ dozoruje EPPO, který má za úkol vyšetřovat a trestně stíhat činy, jež poškozují nebo ohrožují finanční zájmy Evropské unie.

Holobrada s obviněním nesouhlasí, důvody obvinění jsou podle něj liché. Ve čtvrtek řekl, že se nikdo neobohatil, škoda nikomu nevznikla a nebyly zneužity žádné finanční prostředky. Policisté ho podle něj stíhají kvůli třem skutkům, a to stavební zakázce na rekonstrukci vjezdu do nemocnice, přípravám stavby nového stacionáře a pořízení operačního stolu na gynekologii.

