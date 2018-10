Nemohl jsem uspět, plakáty jsem si vylepoval sám, glosuje Rath. Uvažuje o evropských volbách

LITOMĚŘICE/PRAHA Jeho úspěch by se rovnal popření statistické pravděpodobnosti, ale přesto to korupční kauzou obtěžkaný David Rath zkusil. Navzdory hrozbě trestu v podobě dlouholetého vězení si řekl o podporu voličů na Litoměřicku, ale do Senátu to nedotáhl. Z osmi soupeřů nechal za sebou dva, nejlepší byli daleko před ním. Přesto Rath v rozhovoru pro server Lidovky.cz připustil, že to zkusí v dalších volbách.

Lidovky.cz: Je zjevné, že v těchto volbách jste se do Senátu nedostal. Jak moc vás tento neúspěch mrzí?

Úspěch vypadá jinak. Ale musím poděkovat těm voličům, kteří mě volili. Projevili vysokou míru odvahy, protože jsem nebyl favoritem v těchto volbách. Nemá cenu si zastírat, že jsem do nich vstupoval s velikým handicapem mého soudního procesu. Ale pokud to bude nad pět procent, tak by mě to těšilo. Kdyby to byly sněmovní volby, tak bych hranici nutnou pro úspěch překročil. Ale v těchto volbách vítěz bere vše. Těm, co dali hlas někomu jinému, přeju, aby jejich favorit, pokud uspěje, hájil jejich zájmy.

Lidovky.cz: Znamená to definitivní konec vašeho politického snažení, nebo jste připravený zkusit to v jiných volbách?

Musíme si počkat na definitivní výsledky. Pokud to bude nad pěti procenty, pak si musím zanalyzovat, v kterých částech obvodu jsem měl nejvíce hlasů. Potom by se vidělo, co s tím lze dělat. Samozřejmě mám nad sebou Damoklův meč v podobě mého soudu, takže co já vím. Příští volby jsou ty evropské na jaře 2019, kdy už třeba budu někde lepit pytlíky.

Úspěch v Hostivici Neúspěch Davida Ratha v senátních volbách alespoň částečně může vyvážit skutečnost, že bodoval ve volbách komunálních. V mateřské Hostivici ve Středočeském kraji s hnutím Zdravá Hostivice těsně překročil pět procent nutných pro vstup do místního zastupitelstva, za své hnutí se stal jediným zastupitelem. Volby tam s přehledem, ziskem 29,5 procenta, vyhrálo Home-Hostivice město. Druhé skončilo s odstupem přes tři procenta hnutí Středočeši2012.cz.

Lidovky.cz: Kdybyste ty pytlíky nelepil, budete se chtít prosadit ve volbách do Evropského parlamentu?

Na rovinu říkám, že Jana Volfová (předsedkyně strany Česká suverenita, pozn. red.) mi řekla, že pokud bude můj výsledek nad pět procent, že by byla ráda, kdybychom šli společně do evropských voleb. Odpověděl jsem, že si vezmu nějaký čas na rozmyšlenou. Uvidíme, jak to bude v jednotlivých částech obvodu. Potom se s ní domluvím, jestli ano, či ne.

Lidovky.cz: Když se na sobotní výsledek podíváme pragmaticky, nezískal jste senátorskou imunitu. Váš soudní proces tedy může pokračovat s hrozbou toho, že skončíte ve vězení. Pomyslel jste na to?

To je mi úplně jedno. Já jsem smířený s tím, že soud může dopadnout špatně. Je to stejné, jako když máte vážnou nemoc, která je smrtelná. Sice je nějaké procento, že se lze vyléčit, ale je také poměrně vysoké procento, že umřete. A já mám zkrátka vysokou pravděpodobnost, že budu muset absolvovat řadu let za mřížemi a napravit se.

‚Získal jsem pocit, že lidé jsou na mé straně‘

Lidovky.cz: Ve volbách jste získal zhruba pět procent hlasů. Do jaké míry se to liší od čísla, které jste očekával?

Samozřejmě jsem realisticky nevěřil, že bych uspěl. Uvědomte si, že jsme do toho šli bez peněz. Když odečtu kauci do voleb, do kampaně jsem dal 15 tisíc korun. Jana Volfová přispěla podobnou částkou. Byla to kampaň s minimálními náklady. Když si to srovnáte se všemi ostatními kandidáty, je to nepoměr. A já jsem Litoměřicko objížděl. Vypadalo to tak, že jsem si plakáty vylepoval sám s Janou Volfovou a ještě pár kamarády.

Lidovky.cz: Když jste nevěřil v úspěch, co tedy bylo skutečným smyslem vaší kandidatury?

Stále platí, co jsem říkal od začátku. Byť mi asi ne každý věří, tak mně skutečně šlo o to vtáhnout téma privatizace litoměřické a roudnické nemocnice do hry a pokusit se tomu procesu zabránit. Impuls byl, že mě oslovila Jana Volfová. Spojily se tak dvě věci. Do toho šlo o zajímavý okres i díky tomu, že tam mám vazby. A nešlo jen o Litoměřice, kde jsem seděl ve vězení, ale do volebního obvodu patří i část Středočeského kraje. A jestli je pravda, co mi říkala Jana Volfová, že tam se držím na 12 procentech, tak je vidět, že na mě Středočeši nezapomněli, což je příjemné zjištění.

Lidovky.cz: Stála vám tato zkušenost za to?

Určitě, bylo to zajímavé. Hlavně byly zajímavé reakce lidí, byly vesměs přátelské. Mohu vám říct zajímavou zkušenost. Byl jsem v Lovosicích v hospodě, kde za mnou spontánně přišli čtyři lidé. Potřásli mi rukou a popovídali si se mnou. V hovoru mi pak vysvětlili, proč z určitých důvodů budou volit někoho jiného. Například že mají rádi ANO nebo že jeden z mých protikandidátů je jejich spolužák. Přesto jim stálo za to, aby mi popřáli štěstí. Nabilo mě to pozitivní energií do mého soudního procesu. Získal jsem pocit, že hodně lidí je na mé straně.