„Nejde o narážku na historii Sudet?“ Ústecký kraj změnil grafickou identitu, využije ji nejen na úřadě

„Soutěž probíhala jako uzavřená, dvoufázová a neanonymní. Do soutěže bylo vyzváno 5 profesionálních grafických designérů a studií, a to na základě otevřené výzvy a pečlivé rešerše dosavadních referencí. Jmenovitě se soutěže zúčastnili Kolargrafik studio, Libor Jelínek, studio Redesign, studio Petrohrad, studio TopEcht!,“ uvádí Czechdesign na svých stránkách.

„Klíčová je u loga, potažmo vizuální identity, především funkčnost. Estetická rovina je jedna věc, ale stejně důležitá – ne-li důležitější – je využitelnost toho návrhu,“ řekl serveru Lidovky.cz jeden z autorů návrhu Lukáš Pumpr.

Do druhé fáze soutěže postoupili Libor Jelínek, Redesign a studio Petrohrad. Právě to poslední se svým návrhem nejvíce zaujalo porotu. Region dosud reprezentovalo dvě desítky let staré logo vycházející z krajského znaku.