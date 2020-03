‚Není nutno, aby bylo přímo veselo’. Češi zpěvem děkovali všem, kteří pomáhají v boji s koronavirem

Praha Češi ve středu půl hodiny po poledni společným zpěvem písně Není nutno poděkovali. Zdravotníkům, hasičům, zkrátka všem, kteří pomáhají v boji proti šíření koronaviru. Známá melodie zněla v řadě obcí z místních rozhlasů, hrála ji Česká televize i Český rozhlas.

Pořadatel akce Ondřej Kobza zvažuje, že by se akce opakovala další dvě středy. Podle zpravodajů ČTK se v Praze a Liberci přidali ke zpěvu jen někteří lidé, většinu lidí akce nepřiměla otevřít okno, vyjít na balkón a zpěvem vyjádřit poděkování a podporu záchranářům, hasičům, řidičům nebo prodavačkám.

„Dostali jsme mnoho povzbudivých zpráv a nadšených mailů od starostů obcí, které to vysílání pouštělo do obecních rozhlasů. Velmi zvažujeme, že bychom tento celonárodní happening zopakovali třeba ještě další dvě středy. Samozřejmě s jiným proslovem od jiné osobnosti a jinou písní,“ uvedl Kobza.

Řada měst a obcí podle Kobzy pustila píseň z obecních rozhlasů, lidé se ke zpěvu mohli přidat také v některých prodejnách a na čerpacích stanicích Benzina. „Akci jsme uvítali, protože se snažíme v lidech udržet pozitivní náladu. Vítáme jakoukoliv aktivitu, pomocí které můžeme skrz náš místní rozhlas dostat k lidem pozitivní emoce,“ uvedl tajemník městského úřadu v České Krumlově Radim Rouče.



V Praze na Žižkově se podle zpravodajů ČTK lidé nezapojili, píseň přitom mohli slyšet i díky vysílání městského rozhlasu. Okna bytů v okolí Paláce Akropolis a Žižkovské věže zůstala až na výjimky zavřená. Ojedinělí chodci v ulicích venčili psy nebo si šli koupit oběd do místních restaurací, které jídlo vzhledem k vládním opatřením prodávají přes okénko. Podobné to bylo na pražské Pankráci.

Z amplionu hrálo Není nutno také v Holešovicích a na Letné. Ani zde ovšem lidé nevyšli zpívat na balkóny. Samotná píseň navíc začala hrát hned ve 12:30, kdy v ČT a ČRo jeden z autorů písně Zdeněk Svěrák vedl ještě úvodní slovo. Mimo jiné řekl, že píseň chce věnovat sestřičkám. Později v České televizi přiznal, že během zpěvu myslel na to, aby nezpíval falešně. Podle sms zpráv, které dostává, akce nešla do prázdna a zasáhla mnoho srdcí. „A to jsem chtěl,“ dodal.

Vysílání ČRo pustila také liberecká radnice. Pracovníci úřadu vyšli ven, do zpěvu se zapojilo jen několik dalších kolemjdoucích. Hromadně se však lidé nezastavovali, aby se k akci přidali. Z balkónů a oken zpěv nezněl ani v liberecké čtvrti Zelené Údolí.

Organizátoři ze spolku Piána na ulici v týdnu vyzvali, aby se lidé v domácnostech, obchodech, fungujících podnicích nebo na ulicích na chvíli zastavili, vzali do ruky hudební nástroj a společně zazpívali. Inspirací pro akci s názvem Není nutno nezpívat! byly informace z Itálie o sousedech zpívajících z balkonů a Španělska, kde policisté na ulicích hráli na kytary pod balkony rodičů a dětí v karanténě.

Není nutno je píseň ze stejnojmenného alba Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka z televizního pořadu Hodina zpěvu. Zlidověla především díky filmu Tři veteráni.