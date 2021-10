Testy zdarma asi končí. Neočkovaní je budou podstupovat prakticky každý den, slibuje Vojtěch

„V nemocnicích končí primárně lidé, kteří nejsou očkovaní. V rámci delta varianty viru se dříve nebo později nakazí a pravděpodobnost, že skončí v nemocnici, je zkrátka vyšší,“ upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Varovná je zejména riziková skupina seniorů, kde stále chybí očkovat okolo 400 tisíc lidí.

Rušení proplácení testů počítá s výjimkami. ,,Určitě to budou děti do 12 let, zřejmě i lidé se zahájeným očkováním,“ řekl Vojtěch. Testy čeká i zkrácení platnosti. PCR by měl nově platit místo týdne tři dny. Antigen lidem postačí jako průkaz bezinfekčnosti na den. ,,Je to naprosto zásadní, aby testy byly více průkazné,“ domnívá se Vojtěch.