Neomezené cestování není otázka letošního léta, míní Vojtěch. Ministerstva jednají s Chorvatskem a Slovenskem

Praha Neomezené cestování jako v době před pandemií koronaviru není otázka tohoto léta. Novinářům to v sobotu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Umí si představit, že by v letní sezoně mohli turisté do vybraných zemí s nízkým rizikem nákazy. Podle něj se nyní vedou příslušná jednání s Chorvatskem a se Slovenskem. Zdůraznil však, že vše bude záležet na vývoji pandemie a že rozhodovat na základě nynějších dat by považoval za předčasné.

„Dokážu si to představit u vybraných zemí, ale nikoli tak, jak jsme byli zvyklí před pandemií. To si myslím, že není otázka následujících týdnů a možná ani tohoto léta,“ řekl Vojtěch o možnosti dovolené v zahraničí. Klasická turistika by se podle něj mohla uvolnit do zemí, které jsou mírně rizikové. Bezrizikový z hlediska nákazy podle něj nyní není žádný stát.

Nejasná karanténa

Pro rozhodnutí o tom, zda bude možné cestovat za hranice, bude podle Vojtěcha vývoj pandemie. „Bude záležet, a myslím, že ostatní státy k tomu přistupují stejně, na aktuální epidemiologické situaci. Dnes nevíme, jestli přijde druhá nebo třetí vlna. Dnes to můžeme nějak plánovat, ale moudřejší budeme na konci května,“ řekl.

Jednání o možných cestách českých turistů se podle Vojtěcha vedou s Chorvatskem a se Slovenskem, jsou do nich zapojena i ministerstva vnitra a zahraničí.

Zásadní podle Vojtěcha bude stanovit podmínky pro cestování. Jako pravděpodobné vidí, že se bude od turistů vyžadovat negativní test na koronavirus, otázkou zůstává možná karanténa po návratu. „Pro nás je důležité, abychom zachovali pozitivní trend, který v České republice máme, abychom neriskovali druhou vlnu pandemie,“ řekl.