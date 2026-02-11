Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává součástí zákonů, rozhodl Ústavní soud

  9:45aktualizováno  9:45
Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává součástí trestního zákoníku. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Návrh podepsalo 24 senátorů, podle kterých je sporná úprava neurčitá, obecně formulovaná a zneužitelná, a navíc se do trestního zákoníku dostala jako protiústavní přílepek. Podle ústavních soudců však o přílepek nešlo. Zároveň zdůraznili principy „bránící se demokracie“.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

„Jsou-li odpůrci demokracie a hodnot, na kterých demokracie stojí, připraveni na ni útočit, musí být i demokratický režim připraven bránit se těmto atakům. Přezkoumávaná skutková podstata může sloužit i tomuto účelu,“ stojí v nálezu soudkyně zpravodajky Lucie Dolanské Bányaiové. Nejsou k němu žádná odlišná stanoviska.

Soud se konkrétně zabýval dvěma částmi takzvaného lex Ukrajina VII, což je novela upravující některá opatření související s ruskou invazí na Ukrajinu. Na základě pozměňovacího návrhu poslanců, mezi kterými byl i tehdejší ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), se součástí novely staly i změny v trestním zákoníku a trestním řádu, zejména pak zavedení neoprávněné činnosti pro cizí moc jako nového trestného činu.

Podle senátorů šlo o přílepek, který nesouvisel s obsahem a smyslem novely. S tím ale ÚS nesouhlasil. „Podle ÚS lze najít vztah účelu pozměňovacího návrhu a účelu původního návrhu zákona právě v potřebě reagovat na bezpečnostní krizi vyvolanou invazí vojsk Ruské federace na území Ukrajiny. Ani skutečnost, že jde o obecnou skutkovou podstatu trestného činu nemířící pouze na Ruskou federaci, tento vztah nevyvrací,“ stojí v nálezu.

Senátoři měli výhrady také k obsahu zákona. „Neoprávněná činnost“ je podle nich neurčitý a zneužitelný právní pojem. „Jaké konkrétní jednání bude už trestné, a které nikoli?“ ptali se v návrhu.

„ÚS připouští, že základní skutková podstata je formulována poměrně široce, nicméně ji lze vyložit ústavně konformním způsobem,“ reagoval soud v nálezu. Podobně jako u každého trestného činu bude zákon postihovat jen „skutky významné, tj. dosahující určité hranice společenské škodlivosti“. Případné excesy při uplatňování zákona mají korigovat obecné soudy, případně ÚS.

