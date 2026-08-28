Vlna podpory pro zpustošený Nepál. Češi už vybrali ve sbírkách miliony

  12:05
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Následky ničivé povodně v Nepálu (27. srpna 2026)

Následky ničivé povodně v Nepálu (27. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Extrémní povodně v Nepálu si vyžádaly stovky obětí na životech a mnoho...
Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...
Extrémní povodně v Nepálu si vyžádaly stovky obětí na životech a mnoho...
Extrémní povodně v Nepálu si vyžádaly stovky obětí na životech a mnoho...
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Povodně, které zasáhly Nepál a Čínu mají již stovky obětí, nebezpečí neustává, hrozí i další záplavy. Na místě pomáhají také zástupci mnoha humanitárních organizací, včetně Člověka v tísni, který na pomoc uvolnil jeden milion korun, dalších více než 10 milionů se podařilo vybrat ve sbírce. Těch je přitom více.

Středeční sesuv části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem vytvořil jezero, které v pátek začalo přetékat. Čínské úřady varovaly před dalšími možnými povodněmi, které mohou zasáhnout oblasti, které již před dvěma dny poničil příval vody. Záchranáři mají problém se do míst dostat, vrtulníky přestaly létat a lidé utíkají do kopců.

Do pomoci se zapojili také zahraniční i české humanitární organizace, jako například Charita Česká republika nebo Člověk v tísni. Ti mají na místě i své zástupce, spustili rovněž sbírky.

Na speciální sbírku SOS Nepál přišlo během prvních dvou dní od spuštění přes deset milionů korun. „Ve sbírce se zatím vybralo 10,6 milionu korun,“ upřesnil v pátek mediální zástupce organizace Člověk v tísni Ladislav Bruštík. Další peníze přispěli lidé také na Donio.cz, kde je zatím něco málo přes 140 tisíc korun.

Kde přispět

  • UNICEF: Lidé mohou přispět na účet 11771177/0300 s variabilním symbolem 841 nebo prostřednictvím webu UNICEF. Například za 671 korun podle Gombové může UNICEF zajistit tablety, které rodině v nouzi zajistí 50 tisíc litrů čisté vody.
  • Český červený kříž: Vybrané peníze předá Nepálskému červenému kříži, který je využije rovněž na základní humanitární pomoc, zajištění pitné vody a nouzového přístřeší a na první pomoc či zdravotní péči. Pomoc má směřovat i k lidem v těžko dostupných oblastech. Přispět lze prostřednictvím webu Červeného kříže nebo na účet 333999/2700 s variabilním symbolem 2606.
  • Člověk v tísni: Na sbírku lze přispět na účet 9002222900/0300. Sbírku ve středu vyhlásila také ADRA, která se na místě zapojuje do pomoci. Lidé mohou peníze poslat na účet 949494/0600 s variabilním symbolem 380 či na platformě Donio.cz.
  • Charita Česká republika: Veřejnou sbírku Charita pro Nepál vyhlásila dále také Charita ČR. Lidé mohou poslat finanční pomoc na účet 55660022/0800 u ČS, variabilní symbol 107, nebo on-line přes web www.svet.charita.cz.
  • Znesnáze21: Na sbírku můžete přispět na webu Znesnáze21, či na účet 212121410/0300, variabilní Symbol je 39803.

Lidé mohou přispět také na platformě Znesnáze21, kde je k pátečnímu poledni něco málo přes 120 tisíc korun, na účet Charity České republiky, Českému červenému kříži či Českému výboru pro UNICEF. „UNICEF pracuje přímo v Nepálu, kde spolupracujeme s místními partnery. Naší prioritou je zajištění pitné vody, léků a zdravotní péče, obnova funkce nemocnic a zdravotních center,“ sdělila výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Na místě působí také tým Lékařů bez hranic. „Ve spolupráci s místními zdravotnickými zařízeními mapujeme, jakou pomoc lidé nejvíce potřebují. Z podobných krizí víme, že lidem bude chybět především akutní zdravotnická a traumatologická péče, ale také přístřeší, základní materiální pomoc, čistá voda a hygienické zázemí,“ informovala organizace na sociálních sítích.

O zaslání humanitární pomoci ve výši 2,5 milionu korun rozhodl v pátek také český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě).

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