Zlevněte, vyzývá Babiš výrobce paliv. Firmy Orlen a MOL nepochopitelně zdražily, říká

  10:49
Premiér Andrej Babiš vyzval z dovolené společnosti PKN Orlen a MOL k výraznému zlevnění cen pohonných hmot. „Nepochopitelně navýšili ceny,“ řekl předseda vlády a ANO ve videu, které zveřejnil na své facebookové stránce. Největší tuzemští distributoři pohonných hmot podle něj navzdory zlevnění ropy zvýšili ceny o dvě koruny na litr.

Babiš řekl, že očekává, že ceny paliv půjdou na čerpacích stanicích dramaticky dolů.

„První cena, kterou jsme oznámili, maximální byla 49,59, takže jsme to trefili přesně. No, to druhé oznámení ceny se mi vůbec nelíbí a víte proč? Protože ti hlavní hráči, PKN Orlen a MOL zkrátka nepochopitelně, když burza šla o 15 procent dolů, navýšili velkoobchodní ceny o dvě koruny, a to my jsme jim půjčili 100 tisíc tun ropy. Tak to se mi vůbec nelíbí. Doufám, že to byl jenom omyl dočasný, a očekávám, že dnes ty ceny půjdou dramaticky dolů,“ prohlásil Babiš.

„Takže doufám, že si to tihle dominantní hráči, kteří mají 55 procent trhu a mají podivně historicky stejné ceny na D1, uvědomí a budou se chovat fér,“ říká premiér ve videu, které zveřejnil.

Vláda před Velikonoci rozhodla o tom, že ministerstvo financí každý den vyhlašuje maximální ceny nafty a benzinu. „Marže, která pro nás je akceptovatelná, je 2,50 Kč i u nafty i benzinu,“ řekl Babiš po zatím posledním jednání vlády. Vláda také rozhodla o snížení spotřební daně u nafty, sníží se o 2,35 Kč včetně DPH na litr. Opatření začalo platit 8. dubna s účinností zatím s koncem dubna.

Maximální ceny na čtvrtek ministerstvo financí stanovilo na 49,40 Kč za litr nafty a 43,05 Kč za litr benzinu.

