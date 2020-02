‚Nepočítal jsem ani s kandidaturou, ani se zvolením.‘ Křeček bere pozici ombudsmana jako ocenění své práce

Praha Pro někdejšího zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka bylo středeční zvolení ombudsmanem v Poslanecké sněmovně překvapením. Bere to jako ocenění své práce a službu, řekl večer. Věří, že úřad povede tak, aby byl ku prospěchu lidí.

Sněmovna Křečka ve středu zvolila ve druhém kole tajné volby. Kandidát prezidenta Miloše Zemana získal 91 hlasů ze 175 odevzdaných. Křečkovým soupeřem byl ve finále vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva Vít Alexander Schorm, kterého navrhoval Senát. Ve druhém kole získal podporu 53 poslanců. Ke zvolení bylo třeba 88 hlasů. Už v prvním kole neuspěl další kandidát Senátu, advokát Jan Matys.



„Je to pro mě jisté překvapení. Nepočítal jsem ani s kandidaturou, ani s volbou. Byla mi dána důvěra jak prezidentem nominací, tak poslanci, že jsem byl zvolen,“ uvedl. „Beru to jako ocenění mé práce a beru to jako službu. Věřím, že to bude ku prospěchu obyčejných lidí, kteří se na nás obracejí,“ dodal.

Pan prezident blahopřeje Stanislavu Křečkovi ke zvolení do funkce ombudsmana a děkuje všem, kdo mu vyslovili podporu. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) February 12, 2020

Nejprve se chce sejít se všemi pracovníky úřadu. „Ve Sněmovně zaznívaly nějaké hlasy, že někteří pracovníci byli nespokojeni s mojí volbou, tak to si musíme vyjasnit. Obecně bych vyzýval k tomu, abychom se všichni zklidnili, protože taková hysterie kolem žádné volby ochránce práv zatím nebyla. Je to úplně zbytečné. Mám něco za sebou, jsem zkušený člověk a jistě to budu dělat tak, aby byli lidé spokojeni,“ řekl Křeček.

Ombudsmanem zvolen Stanislav Křeček, podle něhož není diskriminace problém a neziskové organizace považuje za parazity.



Podpora SPD, ANO a části KSČM s ČSSD nemůže překvapit, je to prezidentem nominovaný člověk a v těchto kruzích se na erudici a morálku nehraje. — Markéta Adamová (@market_a) February 12, 2020

Jednaosmdesátiletý Křeček, který byl také dlouholetým předsedou Sdružení nájemníků ČR, nastoupí na místo po Anně Šabatové. Její šestiletý mandát skončí příští týden.