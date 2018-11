Nepohodlná zkouška? Letos již potřetí na VŠE anonym nahlásil bombu

PRAHA Vysoká škola ekonomická (VŠE) obdržela v pondělí ráno anonymní oznámení o nastražené bombě v areálu. Letos je to již potřetí, kdy se musela celá škola evakuovat kvůli falešnému poplachu. V roce 2018 se pokaždé v daném termínu měly psát průběžné testy nebo dokonce probíhalo zkouškové období. Někteří studenti v tom vidí přímou souvislost, vedení školy nechce spojovat nahlášení s termínem zkoušek.

„Během mého studia anonym nahlásil bombu asi pětkrát, už se v tom ztrácím,“ říká pro server Lidovky.cz Marek Pohanka, který školu studuje druhým rokem. „VŠE povětšinou obdrží anonymní oznámení o bombě, když se píšou velké testy. Já měl psát průběžný test ze statistiky. V pondělí se měl psát test také z matematiky,“ podotýká student.

Potřetí za rok

„Za tento rok je to bohužel potřetí, kdy VŠE obdržela anonymní oznámení o nastražené bombě,“ potvrzuje pro server Lidovky.cz tisková mluvčí školy Martina Mlynářová. „Co se týká testů, neradi bychom nahlášení o nastražené bombě s tímto spojovali a jakkoli komentovali,“ uvedla Mlynářová. „Já osobně bych žádnou souvislost se psaním testů nehledala, jde o to, co vyšetří policie,“ míní. „Vedení školy řeší situaci s policií a na neznámého pachatele podává trestní oznámení,“ popisuje tisková mluvčí.



„VŠE obdržela anonymní oznámení o tom, že v areálu VŠE na nám. W. Churchilla a v Ekonomické ulici je nastražena bomba, jež vybuchne v odpoledních hodinách,“ napsala před devátou hodinou ranní v pondělí Vysoká škola ekonomická na svých facebookových stránkách. „Vedení školy se na základě toho usneslo, že bude škola zavřená celý den. Pokud bude vše v pořádku, tak objekty školy budou v úterý otevřeny,“ potvrdila pro sever Lidovky.cz Mlynářová.



O evakuaci informovala i Policie ČR na svém twitterovém účtu. „Z žižkovské budovy bylo evakuováno cca 300 osob, policie začala s bezpečnostní prohlídkou objektu,“ napsala policie v ranních hodinách. Před třetí hodinou odpolední policie na Twitteru informovala, že „veškerá bezpečnostní opatření byla ukončena, provoz v dotčených lokalitách se vrací do normálu“.



Policie hlavního města Prahy se odmítá vyjadřovat k tomu, zda-li má nějaké podezření na konkrétního pachatele či zda spolu anonymní oznámení nějak souvisí. „Opravdu mi nepřísluší jakkoli komentovat to, jestli policie má, nebo nemá podezření. Z taktických důvodů nemůžeme hovořit o konkrétních úkonech, které v rámci trestního řízení děláme. Určitě nebudeme v tuto chvíli informovat o tom, zda dáváme ty případy do souvislosti, nebo ne,“ sděluje pro server Lidovky.cz Andrea Zoulová, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.



„Lidi jsou opravdu hloupí, kdyby se raději učili, zase tak náročné to není. Nebo jsou tu alternativy jako zemědělka,“ rozčiluje se student Jiří Nekuža. „Na Vysoké škole ekonomické studuji čtyři a půl roku, za moje studium tu byla bomba nahlášena asi sedmkrát,“ říká pro server Lidovky.cz Nekuža. „Já osobně vidím souvislost mezi psaním testů a anonymním nahlášením bomby,“ tvrdí student.



„Nevím přesně pokolikáté byla na VŠE nahlášena bomba,“ říká tisková mluvčí vysoké školy. Nicméně kromě pondělí byla v tomto roce škola evakuována ještě dvakrát, a to 4. dubna a 16. května.



Poplach uprostřed zkoušky

„Měl jsem přímo zkoušku ze španělštiny. Uprostřed testu nás vytáhli, že musíme opustit školu,“ vypráví o své zkušenosti z 16. května student vysoké školy Robert Long. Zkouškové období v letním semestru tohoto roku probíhalo od 14. května do 22. června. „Byl jsem celkem naštvaný, protože jsem nevěděl, jak se situace bude řešit. Hlavně mě tlačil čas, měl jsem před termínem státnic,“ vysvětluje student VŠE. „Přibližně po týdnu nám dali zkouškový test dopsat, mohli jsme odpovídat jen na otázky, u kterých jsme předtím nestihli napsat nic,“ popisuje Long.



„Nemyslím si, že by bombu někdo anonymně nahlašoval kvůli testům. Podle mě jde jednoduše o úmyslné poškozování,“ tvrdí student Robert. „Jestli to je kvůli testům, tak člověk musí být blázen, když takhle riskuje,“ dodává. Podle zjištěných informací na facebookových stránkách školy, studenti měli ve středu 4. dubna rovněž psát průběžné testy. „Měl jsem psát test z angličtiny, ale kvůli nahlášené bombě to nešlo,“ říká student VŠE Petr Nguyen.



„Za mě poprvé evakuovali celou školu kvůli zapomenuté tašce s tělákem na zastávce. V tuto chvíli se asi všichni dozvěděli, že škola jde paralyzovat jedním batohem,“ míní student VŠE Pohanka. „Myslím si, že od té doby to ani nedělá stejný člověk. V podstatě kdokoliv si může založit anonymní email a napsat, že na VŠE je bomba a někdy vybouchne,“ tvrdí.