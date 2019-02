‚Nepříjemné svlékání‘. Bezpečnostní prověrky povinné pro všechny šéfy velkých nemocnic

PRAHA V minulém roce se měnili ředitelé ve vedení čtyř ze třinácti velkých nemocnic, které zřizuje stát. A letos všech třináct čeká opět těžký úkol, který by teoreticky mohl vést k dalším změnám. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) jim totiž nařídil, že si musejí udělat bezpečnostní prověrku.

Důvody k tomu měl hned dva. První je praktický, vyžaduje to zákon o zadávání veřejných zakázkách. Ministr totiž přiměl nemocnice, aby začaly dělat společné nákupy. A ukázalo se, že některé zakázky pak převyšují hranici 300milionů, od které zákon bezpečnostní prověrku nařizuje.



Druhý je protikorupční. Žadatel o prověrku musí před zraky Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) odhalit příjmy za posledních pět let, majetek ve společném jmění manželů či pracovní vazby. „Ředitelé mají v rukou velké instituce, které hospodaří s velkými prostředky, takže je legitimní, aby bezpečnostní prověrku měli,“ řekl LN Vojtěch.

V dopise, který jim rozeslal akterý LN získaly, jim nařizuje požádat o ni do konce března. Do konce srpna pak musejí ministerstvu doložit její získání.

Bude to náměstek

Vtip je ale v tom, že se ředitelé mohou nepříjemnému svlékání vyhnout. A to, když přehodí povinnost vypisovat a administrovat tendry na někoho jiného. „Důležité není to, jakou funkci máš, ale jestli děláš úkony podle zákona o veřejných zakázkách a schvaluješ zadávací dokumentaci,“ napsal LN důvěryhodný zdroj blízký NBÚ.

Ne všichni se proto chystají ministrův pokyn uposlechnout. Vyhnout se bezpečnostní prověrce, která by odhalila jeho majetkové poměry, se rozhodl například ředitel Fakultní nemocnice (FN) v Plzni Václav Šimánek (ČSSD). Toho jmenoval do funkce jeho stranický kolega Svatopluk Němeček a už tehdy se spekulovalo, že šlo o politickou trafiku. „O bezpečnostní prověrku za FN Plzeň požádal Matěj Novák, vedoucí oddělení veřejných zakázek, a tím byla splněna zákonná povinnost,“ napsala LN mluvčí špitálu Gabriela Levorová.

Pokud ale šéf špitálu odpovědnost přehodí na někoho jiného, vystavuje se u stamilionových zakázek riziku, že proces výběru dodavatele nebude plně v jeho rukou, ačkoli za něj ponese „politickou“ odpovědnost. Šimánek totiž ze zákona nebude moci zadávat velké veřejné zakázky ani schvalovat jejich podmínky.

Drogy a jiné závislosti

Bezpečnostní prověrky, které ministerstvo požaduje po šéfech nemocnic, jsou na úrovni nejnižšího certifikátu NBÚ, tedy důvěrné. Před NBÚ se musí svléknout. Citlivá data zahrnují například to, zda jsou uživateli drog anebo patologickými gamblery. Pro účely NBÚ vyplní dotazník včetně údajů o své ekonomické situaci.

V případě vysoce postavených manažerů stát zajímá, kde byl uchazeč posledních deset let zaměstnaný. Jaký majetek má ve společném jmění manželů. NBÚ chce znát roční příjmy za posledních pět let. Adepti musí dále vypsat všechny své bankovní účty, pojistky, účty vedené u spořitelních družstev, životní a penzijní pojištění i dispoziční práva kúčtům jiných osob. Pokud by nemocniční funkcionáři přemýšleli o uvedení nepravdivých informací, stojí za to připomenout, že jejich pravdivost hlídají pro NBÚ tajné služby, nejčastěji BIS. Právě ta má v popisu práce chránit ekonomické zájmy státu.

Ředitelé celkem 13 velkých státních nemocnic na žádost LN o vyjádření reagovali většinou jen stručně. Někteří už bezpečnostní prověrku mají, například ředitelé FN v Hradci Králové aFN v Brně Vladimír Palička aRoman Kraus. Podle ministra si ji někteří museli udělat loni právě kvůli pilotnímu projektu sdružených nákupů. „V několika zakázkách jsme přešli hranici 300milionů korun, takže už dnes si někteří ředitelé, kteří byli odpovědní za konkrétní zakázky, museli o bezpečnostní prověrku požádat,“ dodal ministr.

Jiní se na prověrku teprve chystají. Ředitel FN u sv. Anny vBrně Martin Pavlík LN vzkázal, že pokyn zřizovatele bude respektovat a o prověrku si zažádá. Totéž odpověděl i ředitel FN v Olomouci Roman Havlík.

Žádat o ni bude i ředitel Nemocnice Na Bulovce Jan Kvaček. „Obtížné to jistě nebude. Stejně tak lze předpokládat, že by to neměl být problém ani pro ostatní ředitele přímo řízených nemocnic,“ vzkázal LN přes svého mluvčího.

Nakoupí se i přístroje

Společné nákupy, se kterými velké státní nemocnice začaly loni, už přinesly podle ministra první úspory. Hromadně se objednávaly některé léky, rukavice, injekční stříkačky či pleny pro dospělé.

Chystají se dokonce i společné nákupy přístrojů. „Připravujeme společnou zakázku na lineární urychlovače, což bude bezesporu opět částka převyšující 300 milionů korun,“ dodal ministr Vojtěch.