Neprodloužit nouzový stav znamená hazard, tepal Hamáček politické oponenty za handlování s hlasy

Praha Neprodloužení nouzového stavu znamená hazard se zdravím a lidskými životy. Na Twitteru to uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Je připraven jednat o konkrétních opatřeních, handlování s hlasy za rušení opatření ale považuje za nedůstojné. Při prodlužování nouzového stavu dosud menšinová vláda spoléhala na hlasy komunistů, ti ale pro další prodloužení nechtějí hlasovat.

Hamáček se vyjádřil také k návrhu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) k omezení pohybu lidí. Podle místopředsedy vlády by před dalším zpřísňováním měli být lidé motivováni, aby přijatá opatření dodržovali.



K dalšímu “utažení” zákazu pohybu, jak navrhuje ministr Blatný. Nejdřív pojďme lidi motivovat, ať dodržují stávající opatření, než zpřísníme, @vnitro má připravené varianty. @CSSD navrhuje bonus pro lidi v karanténě a izolaci, aby zůstali doma a nešířili virus. Tady bych začal. — Jan Hamáček (@jhamacek) February 5, 2021

„Neprodloužit nouzový stav znamená hazard se zdravím a lidskými životy všech, bez ohledu na sympatie či antipatie k vládě nebo opozici. Jsem připraven jednat o konkrétních opatřeních, ale handlovat hlasy za rušení opatření je nedůstojné,“ napsal na Twitteru Hamáček.

Podobně se ještě před rozhodnutím KSČM vyjádřil premiér Andrej Babiš (ANO). Varoval, že neprodloužení nouzového stavu by znamenalo totální kolaps zdravotního systému, nekontrolované šíření epidemie a obrovský nárůst úmrtnosti.

Nepodpořit další prodloužení nouzového stavu, který nyní platí do 14. února, se rozhodlo širší vedení KSČM. Komunisté se shodli na tom, že nutná opatření proti šíření epidemie může kabinet vyhlásit i bez toho, aby nouzový stav nadále trval. Šéf KSČM Vojtěch Filip se proti Hamáčkovu vyjádření ohradil. „Pan Hamáček by se měl zamyslet sám nad sebou, o žádný handl nejde,“ řekl. Kritizoval sociální demokraty za to, že zablokovali otevření skiareálů a prvních stupňů základních škol, čímž naposledy KSČM podmínila souhlas s prodloužením nouzového stavu.

Sněmovní opoziční strany se k očekávané další žádosti vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu staví spíše negativně. Předseda ODS Petr Fiala sdělil, že občanští demokraté nevidí důvody ke změně svého záporného postoje ve chvíli, kdy vláda působí rezignovaně a ministr Blatný říká, že opatření nefungují. Koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) chystá podle předsedy STAN Víta Rakušana plán ke zvládnutí pandemie do konce roku. Šéf Pirátů Ivan Bartoš jednání o podpoře nouzového stavu podmiňuje tím, že vláda podpoří klíčové návrhy uskupení.

V dalším vyjádření Hamáček reagoval na návrh Blatného, který chce ve vládě projednat omezení pohybu lidí mezi kraji. „Nejdřív pojďme lidi motivovat, ať dodržují stávající opatření, než zpřísníme,“ poznamenal Hamáček. Ministerstvo vnitra má podle něj připravené varianty. Připomněl, že sociální demokracie navrhuje bonus pro lidi v karanténě, aby zůstali doma a nešířili virus. „Tady bych začal,“ napsal na Twitteru.

Tripartita tento týden debatovala o bonusu 250 či 500 korun denně pro lidi v karanténě či o dočasném navýšení nemocenské pro všechny ze 60 na 90 procent redukovaného průměrného výdělku. Mělo by to lidi motivovat k testování a trasování.