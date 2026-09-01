Nepromlčitelnost u vraždy chtějí Tejc, Babiš i senátoři. Urbanová i u znásilnění

  11:45aktualizováno  12:56
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Nepromlčitelnost vraždy chtějí do trestního zákoníku přidat ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, premiér Andrej Babiš a další pětice vládních poslanců. Navrhují to i senátoři v čele s Jitkou Seitlovou.

Nepromlčitelnost vraždy chtějí do trestního zákoníku přidat ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, premiér Andrej Babiš a další pětice vládních poslanců. Navrhují to i senátoři v čele s Jitkou Seitlovou. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nepromlčitelnost vraždy chtějí do trestního zákoníku přidat ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, premiér Andrej Babiš a další pětice vládních poslanců. Navrhují to i senátoři v čele s Jitkou Seitlovou.
Nepromlčitelnost vraždy chtějí do trestního zákoníku přidat ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, premiér Andrej Babiš a další pětice vládních poslanců. Navrhují to i senátoři v čele s Jitkou Seitlovou.
Nepromlčitelnost vraždy chtějí do trestního zákoníku přidat ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, premiér Andrej Babiš a další pětice vládních poslanců. Navrhují to i senátoři v čele s Jitkou Seitlovou.
Nepromlčitelnost vraždy chtějí do trestního zákoníku přidat ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, premiér Andrej Babiš a další pětice vládních poslanců. Navrhují to i senátoři v čele s Jitkou Seitlovou.
10 fotografií
Nepromlčitelnost trestného činu vraždy prosazují ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc s dalšími šesti poslanci vládní koalice, včetně premiéra Andreje Babiše, a souběžně s nimi skupina senátorů v čele s místopředsedkyní horní komory parlamentu Jitkou Seitlovou z klubu KDU-ČSL.

„Některé trestné činy nemají být promlčitelné. Vraždy být promlčeny nemají,“ prohlásil Tejc v Senátu, kde se koná kulatý stůl Promlčet, nebo nepromlčet trestný čin vraždy?

„Nové kriminalistické metody, zejména DNA, dávají možnosti usvědčit pachatele třeba i po několika desetiletích. Není důvod pachatele tak závažného činu zbavit strachu z případného odhalení po uplynutí jakkoliv dlouhé lhůty,“ řekl již dříve ministr spravedlnosti.

Promlčecí doba vražd je nyní v Česku třicetiletá, pak trestní odpovědnost zaniká.

Návrh Tejc připravil s poslankyní za Motoristy sobě, bývalou nejvyšší státní zástupkyní Renatou Veseckou. Podepsáni pod ním jsou i Babiš, šéfka poslanců ANO Taťána Malá, exministryně spravedlnosti Helena Válková, Radek Vondráček a šéf poslanců SPD Radim Fiala.

„Novelami v trestním právu by se mělo šetřit,“ řekla Vesecká v horní komoře parlamentu. U trestného činu vraždy je podle Vesecké maximální zájem veřejnost na potrestání takového činu.

O návrhu skupiny vládních poslanců se má podle návrhu programu jednat na schůzi Sněmovny, která začíná příští týden v úterý. Změnu chtějí totiž poslanci vládní koalici načíst ve druhém čtení jako pozměňovací návrh k předložené novele trestního zákoníku.

Návrh sedmi senátorů projedná horní komora parlamentu na konci září, pár dnů před volbami

O návrhu Seitlové, senátora Jana Pirka z klubu ODS a TOP 09 a jejich pěti kolegů má horní komora parlamentu jednat na schůzi 30. září, tedy těsně před senátními volbami. Je ale možné, že v té době již bude schválená novela trestního zákoníku ve Sněmovně. Pod návrhem senátorů jsou podepsáni i Hana Kordová Marvanová, Jiří Růžička, Josef Klement, Lumír Kantor a David Smoljak.

„Lidský život je něco, co se nedá navrátit. Nesouhlasím s tím, že po třiceti letech se už někdo napravil. Vražda je vražda,“ řekl při kulatém stolu v Senátu Pirk.

Zrušením promlčecí doby vražd by se Česko podle Seitlové připojilo k řadě států včetně sousedních Rakouska a Německa.

Místopředsedkyně Sněmovny Urbanová z hnutí STAN navrhuje i nepromlčitelnost znásilnění

Místopředsedkyně Sněmovny za STAN navrhuje nepromlčitelnost nejen u trestného činu vraždy, ale i u znásilnění a trestného činu obchodování s lidmi.

„U trestného činu znásilnění je nepromlčitelnost odůvodněna specifickou povahou prožívaného traumatu. Psychologické studie i klinická praxe potvrzují, že oběti sexuálního násilí často trpí posttraumatickou stresovou poruchou či vytěsněním, které jim objektivně brání o činu vypovídat v řádu několika let. Stát by neměl oběti trestat za přirozenou obrannou reakci jejich psychiky tím, že jim po odeznění nejhorších traumat upře přístup ke spravedlnosti. V případě vraždy je pak promlčení v přímém rozporu s principem ochrany práva na život jako nejvyšší hodnoty; u takto fatálního zásahu do lidských práv je zájem státu na potrestání pachatele trvalý a časem neklesá,“ uvedla Urbanová ve zdůvodnění svého návrhu, který předložila ve Sněmovně.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.