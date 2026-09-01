„Některé trestné činy nemají být promlčitelné. Vraždy být promlčeny nemají,“ prohlásil Tejc v Senátu, kde se koná kulatý stůl Promlčet, nebo nepromlčet trestný čin vraždy?
„Nové kriminalistické metody, zejména DNA, dávají možnosti usvědčit pachatele třeba i po několika desetiletích. Není důvod pachatele tak závažného činu zbavit strachu z případného odhalení po uplynutí jakkoliv dlouhé lhůty,“ řekl již dříve ministr spravedlnosti.
Promlčecí doba vražd je nyní v Česku třicetiletá, pak trestní odpovědnost zaniká.
Návrh Tejc připravil s poslankyní za Motoristy sobě, bývalou nejvyšší státní zástupkyní Renatou Veseckou. Podepsáni pod ním jsou i Babiš, šéfka poslanců ANO Taťána Malá, exministryně spravedlnosti Helena Válková, Radek Vondráček a šéf poslanců SPD Radim Fiala.
„Novelami v trestním právu by se mělo šetřit,“ řekla Vesecká v horní komoře parlamentu. U trestného činu vraždy je podle Vesecké maximální zájem veřejnost na potrestání takového činu.
O návrhu skupiny vládních poslanců se má podle návrhu programu jednat na schůzi Sněmovny, která začíná příští týden v úterý. Změnu chtějí totiž poslanci vládní koalici načíst ve druhém čtení jako pozměňovací návrh k předložené novele trestního zákoníku.
Návrh sedmi senátorů projedná horní komora parlamentu na konci září, pár dnů před volbami
O návrhu Seitlové, senátora Jana Pirka z klubu ODS a TOP 09 a jejich pěti kolegů má horní komora parlamentu jednat na schůzi 30. září, tedy těsně před senátními volbami. Je ale možné, že v té době již bude schválená novela trestního zákoníku ve Sněmovně. Pod návrhem senátorů jsou podepsáni i Hana Kordová Marvanová, Jiří Růžička, Josef Klement, Lumír Kantor a David Smoljak.
„Lidský život je něco, co se nedá navrátit. Nesouhlasím s tím, že po třiceti letech se už někdo napravil. Vražda je vražda,“ řekl při kulatém stolu v Senátu Pirk.
Zrušením promlčecí doby vražd by se Česko podle Seitlové připojilo k řadě států včetně sousedních Rakouska a Německa.
Místopředsedkyně Sněmovny Urbanová z hnutí STAN navrhuje i nepromlčitelnost znásilnění
Místopředsedkyně Sněmovny za STAN navrhuje nepromlčitelnost nejen u trestného činu vraždy, ale i u znásilnění a trestného činu obchodování s lidmi.
„U trestného činu znásilnění je nepromlčitelnost odůvodněna specifickou povahou prožívaného traumatu. Psychologické studie i klinická praxe potvrzují, že oběti sexuálního násilí často trpí posttraumatickou stresovou poruchou či vytěsněním, které jim objektivně brání o činu vypovídat v řádu několika let. Stát by neměl oběti trestat za přirozenou obrannou reakci jejich psychiky tím, že jim po odeznění nejhorších traumat upře přístup ke spravedlnosti. V případě vraždy je pak promlčení v přímém rozporu s principem ochrany práva na život jako nejvyšší hodnoty; u takto fatálního zásahu do lidských práv je zájem státu na potrestání pachatele trvalý a časem neklesá,“ uvedla Urbanová ve zdůvodnění svého návrhu, který předložila ve Sněmovně.