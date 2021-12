Viníkem je virus, nikoli lidé v okolí, říká farář z Neratova. Pandemie podle něj vytváří atmosféru strachu

Lidovky.cz: Mění současná doba smysl Vánoc?

Vánoce jsou stále časem, kdy by si lidé měli být blíž, kdy by měli jeden pro druhého něco udělat. To máme stále v podvědomí. Vždyť od toho je tu stromeček, dárky i ten chaos, který do toho všeho komerce vnáší. Ta nás bohužel někdy nutí vnímat Vánoce optikou toho, jak drahé a vzácné naše dárky jsou, to už je taková bolest všeho, když se přelívají peníze. Pro všechny je však důležité, abychom si tím nenechali ukrást Vánoce, které mají být spojené právě se vzájemností.