Neřeším osobní sympatie či antipatie, jen přípravu ČSSD na volby, uvedl nový volební manažer Hašek

Praha Vedení ČSSD schválilo nového volebního manažera strany. Stal se jím bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek, kterého si vybral sám předseda strany Jan Hamáček. „Oslovil jsem ho jako člověka s velkou zkušeností s fungováním regionální i parlamentní politiky a celé ČSSD,“ uvedl na Facebooku Hamáček.

Oznámení vyvolalo vlnu kritiky, pod příspěvkem se objevila řada negativních komentářů. „Jméno pana Haška, jehož charakter jsme několikrát měli možnost poznat, hlavně ublíží a zhorší volitelnost ČSSD. Jeho vlastnosti a povaha ani na pozici volebního manažera rozhodně nezvýší volební potenciál celé ČSSD, ale bohužel jej může ještě snížit,“ napsal jeden z uživatelů Hamáčkovi. Výhrady vyjádřil i bývalý místopředseda strany Petr Dolínek.

„Je to velmi nečekané a nepříjemné. Nejde o to, co dokázal v minulosti jako hejtman, ale co se dělo kolem něho ve straně. Napsaly mi už desítky straníků, někteří z nich zvažují, že kvůli němu stáhnou krajskou kandidaturu. Člověk jako Michal Hašek se svou minulostí ve straně nemůže dělat volebního manažera,“ řekl Seznam Zprávám. A dodal, že Haškovo jméno dělí a ničí a on sám nebude schopen být dlouhodobě v poslaneckém klubu, který by se za osobnost Haškova typu postavil.

Redakce serveru Lidovky.cz v souvislosti s negativní reakcí oslovila Haška. „Jako volební manažer neřeším osobní sympatie či antipatie, ale pouze a jenom to, aby se sociální demokracie v současném stavu a ve zbývajícím čase co nejlépe připravila na volby a pokusila se postupně získávat zpět ztracené voliče,“ napsal. Bližší informace o tom, jakým směrem chce ČSSD posouvat, neuvedl. Volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů budou 2. a 3. října.

Hašek před časem z veřejného života „zmizel“. V roce 2013 se zúčastnil kauzy, kdy se po volbách do sněmovny sešla část vedení ČSSD s prezidentem Milošem Zemanem a pokusila se odstavit předsedu strany Bohuslava Sobotku od vyjednávání o vládě. Sobotka ale situaci ustál a stal se premiérem. Hašek si tehdy zatopil i tím, že v přímém přenosu zalhal o tom, že se žádná schůzka nekonala.

Bohuslav Sobotka a Michal Hašek

Nyní Hašek působí jako advokátní koncipient, je též poradcem ministra vnitra a předsedy ČSSD Hamáčka, ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) i prezidenta Zemana. Léta patří k nejvýraznějším postavám ČSSD. Byl i předsedou Asociace krajů ČR, v letech 2006 až 2008 vedl poslanecký klub ČSSD a v letech 2011 až 2013 byl statutárním místopředsedou strany.

V roce 2018 stál u zrodu platformy Zachraňme ČSSD, kterou založili kritici vedení strany. Platforma však na sjezdu v říjnu 2018 nezískala výraznější podporu delegátů.