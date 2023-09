Nerudová by šla sestavit vládu, kdyby ji o to požádali po pádu té současné

Danuše Nerudová, která kandidovala v lednu neúspěšně na hlavu státu, srší sebědomím. V rozhovoru pro nové vydání časopisu Respekt řekla, že by přijala pověření sestavit vládu, kdyby ji o to někdo požádal. Nerudová má příští rok vést kandidátku STAN pro volby do Evropského parlamentu spolu s Janem Farským a má ambici být eurokomisařkou.