Nesmíme opakovat chybu jako Slováci u Čaputové, řekl předseda Milionu chvilek

Česko podle organizátorů nedělního shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla nesmí zopakovat chybu ze Slovenska, kde hulvátské útoky odradily od obhajoby mandátu prezidentku Zuzanu Čaputovou. Na odpolední akci to řekl předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Vyzval k tomu, aby lidé za dva týdny vyrazili vyjádřit podporu prezidentovi ve všech obcích, kde se jeho podporovatelé najdou.
Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pokud spolek získá milion podpisů pod výzvu Stojíme za prezidentem, chtějí zopakovat velkou manifestaci na pražské Letné.

Lidé v neděli na podporu prezidenta mimo jiné ve sporu s Motoristy o nejmenování poslance strany Filipa Turka ministrem zaplnili Staroměstské náměstí v Praze a spodní část Václavského náměstí. Podle Milionu chvilek dorazilo 80 000 až 90 000 lidí. „Tyto lidi už nepůjde umlčet, a to je nesmírně důležité,“ uvedl Minář.

Od slovenských partnerů slyší, že Čaputovou usmýkalo hulvátství a sprosté útoky lidí, kteří se chovali jako lůza, dodal. „My v ČR neuděláme stejnou chybu. Věříme, že tato země má naději,“ uvedl Minář.

Přes 600 000 podpisů pod výzvou Stojíme za prezidentem podle něj ukazuje, že za prezidentem stojí statisíce lidí, kteří si váží jeho práce. Lidi, kteří se nechtějí dívat mlčky na destrukci ČR a „primitivní hulvátství“, vyzval, aby se 15. února sešli ve všech krajských a okresních městech, ale i menších obcích. „Věříme, že takových míst se zapojí stovky,“ uvedl.

Občany vybídl i k účasti na akci na podporu Ukrajiny, která se na Staroměstském náměstí koná 21. února. Pokud pak výzva na podporu prezidenta získá milion podpisů, chce Milion chvilek svolat manifestaci na Letnou. Na tomto místě uspořádal spolek svou největší akci v létě roku 2019. Protestu proti tehdejší vládě Andreje Babiše (ANO) se tehdy podle organizátorů zúčastnilo asi čtvrt milionu lidí.

Pavel nedávno uvedl, že bude mandát obhajovat, pokud bude cítit dostatečnou podporu a nezradí ho zdraví. Babiš na sněmu ANO reagoval vyjádřením, že koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů by měla nabídnout ve volbě prezidenta v roce 2028 společného kandidáta. Šéf Motoristů Petr Macinka dnes v České televizi hovořil o tom, že Pavel se situuje do role lídra opozice.

