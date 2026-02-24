Nesmyslná válka, píše Babiš k výročí ruské agrese. Fiala zdůraznil pomoc Ukrajině

Nesmyslná válka, která začala před čtyřmi lety ničím neomluvitelnou agresí Ruska vůči Ukrajině, snad už brzo skončí a nastane mír. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v úterý ráno napsal na síti X. Jeho předchůdce v čele vlády Petr Fiala (ODS) zdůraznil, že pomoc Ukrajině je nejenom správná, ale je to i investice do bezpečnosti České republiky. Nutnost dál podporovat Kyjev zdůraznili i další opoziční politici.
U příležitosti úterního výročí začátku války vyvěsily úřad vlády, ministerstvo školství a některá další ministerstva či veřejné instituce ukrajinskou vlajku jako symbol solidarity.

„24. února 2022 začala ničím neomluvitelná agrese Ruska vůči Ukrajině. Už čtyři roky tak trvá nesmyslná válka, v níž každý další den umírají lidé, jsou ničeny celé vesnice a města a která přináší jen zkázu. Nelze si přát nic jiného než to, aby se konečně přestalo zabíjet a válka skončila,“ uvedl Babiš.

Dlouho podle něj platilo, že kdokoli vyzýval k diplomatickým jednáním, okamžitě dostal nálepku a o míru se téměř nesmělo mluvit. To se změnilo až s nástupem amerického prezidenta Donalda Trumpa, míní český premiér. „O podmínkách míru se jedná a já doufám, že brzy skutečně nastane,“ dodal Babiš.

Současná Babišova vláda je k podpoře Ukrajiny mnohem rezervovanější než předchozí Fialův kabinet, prioritu vidí spíše v hájení zájmů českých občanů. Fiala míní, že ruská agrese vůči Ukrajině ohrožuje i Česko. „Pomoc Ukrajině je nejenom správná, ale je to i investice do naší bezpečnosti. Pokud padne Ukrajina, Rusko se nezastaví a půjde dál. Děkuji všem občanům, kteří Ukrajincům pomáhají. I to je důležité pro naši bezpečnost a dobrou budoucnost,“ napsal bývalý premiér.

Ministerstvo školství u příležitosti čtvrtého výročí ruského útoku na Ukrajinu vyjádřilo solidaritu s ukrajinským lidem a na sídle úřadu v pražské Karmelitské ulici vyvěsilo ukrajinskou vlajku. „Zároveň bychom chtěli poděkovat českým učitelům a učitelkám, kteří vzdělávají více než 50 000 ukrajinských dětí. Přejeme si, aby válka co nejdříve skončila,“ uvedlo na síti X. Ukrajinská vlajka visí i na Strakově akademii, sídla vlády a premiéra.

Ruská invaze na Ukrajinu je největším konfliktem na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Zemřely při ní statisíce ukrajinských i ruských vojáků a pravděpodobně desítky tisíc ukrajinských civilistů. Miliony lidí na Ukrajině byly nuceny opustit své domovy, desítky tisíc uprchlíků přijala i Česká republika.

