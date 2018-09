Nesouhlasí s vydáním Ondráčka. Nechápu, jak někoho může urazit výrok nějakého komunisty, vysvětluje Benda

PRAHA Policie nemá vstupovat mezi politiky, když se uráží, byl by to mimořádně nebezpečný precedent. V rozhovoru pro Lidovky.cz to řekl poslanec Marek Benda (ODS), jeden z členů mandátového a imunitního výboru sněmovny, jenž v úterý doporučil jako jediný politik mimo ANO, SPD a KSČM nevydat poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM) k trestnímu stíhání. Komunista má být stíhán za výroky vůči někdejšímu prezidentskému kandidátovi Michalu Horáčkovi, jehož nařkl ze spolupráce s StB.

O co jde? Textař a neúspěšný kandidát na prezidenta Michal Horáček podal trestní oznámení na poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM) začátkem letošního roku kvůli tomu, že ho na konci loňského roku nařkl v médiích ze spolupráce s bývalou komunistickou Státní bezpečností (StB). Horáček jakoukoliv spolupráci s StB popřel. Policie sice později vyšetřování odložila, státní zastupitelství jí však případ vrátilo. Poslanci budou o vydání Ondráčka rozhodovat na schůzi, která začne koncem října.

Lidovky.cz: Stejně jako zástupci ANO, SPD a KSČM jste nedoporučil vydat poslance Zdeňka Ondráčka policie k trestnímu stíhání. Proč?

Myslím si, že orgány činné v trestním řízení nemají vstupovat do vzájemného urážení se politiků, a Michal Horáček se tou dobou politicky angažoval.

Lidovky.cz: Z jakého důvodu? Kdo jiný by tak měl rozhodovat o případné vině?

Vidím to jako mimořádně nebezpečný precedent, kdy si začneme všichni na všechny stěžovat. Víte, co já jsem si musel za dobu svého působení v politice vyslechnout i od osob mimo politiku? Těžko spočítat. Mohli bychom se tak dostat do situace, kdy budeme mít třetinu poslanců sněmovny s hrozbou, že je bude někdo stíhat. Pokládám to za velmi nešťastné.

Lidovky.cz: Měl tak Michal Horáček řešit spor civilní žalobou?

Určitě to tak měl řešit. A zcela odhlížím od toho, kdo ten výrok pronesl, což samozřejmě občany rozčiluje nejvíce. Nejde o sympatie, či antipatie k danému člověku. Členové mandátového a imunitního musí podle mého názoru rozhodovat takto vždy. Má-li vůbec imunita k něčemu být, tak zrovna na tyto projevy, že poslanci nebudou v průběhu funkce stíháni. Pro mě je to téměř nepochybné. Navíc pokud by sněmovna Ondráčka nevydala, znamená to, že se trestní stíhání odkládá do doby skončení mandátu, není navždy vyloučeno. Překážkou pak samozřejmě může být promlčení.

Lidovky.cz: Vy jste byl v listopadu 1989 jedním ze studentských vůdců, kteří přispěli k pádu komunistického režimu. Jak se koukáte na to, když někdo o někom bez důkazu říká, že spolupracoval se Státní bezpečností?

Rozhodně neříkám, že ten výrok schvaluji. V žádném případě ne. Upřímně moc nechápu, jak někoho může urazit výrok, který je nepravdivý a ještě od nějakého komunisty. O mně toho komunisté v životě řekli a je mi to úplně ukradené. Váš vlastník o mně toho řekl tolik a je mi to ukradené. Nepodávám trestní oznámení.