Hlavní tah na Benešovsku zastavil střet dodávky s auty, zraněných je více

  20:30aktualizováno  20:30
Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na silnici I/3 u obce Nespeky na Benešovsku. Složky IZS na místě prováděly záchranné a vyprošťovací práce. Čtyři zranění byli převezeni do nemocnice, dva z nich letecky. Nehoda silnici uzavřela v obou směrech. Provoz byl obnoven kolem 19. hodiny.

Oznámení o nehodě na 1. kilometru silnice I/3 přijala tísňová linka ve 14:36 hodin.

Podle prvotních zjištění řidič dodávky najel na ostrůvek. „To mu rozhodilo řízení a následně přejel do protisměru, kde se střetl s osobním vozidlem značky Citroen,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Ještě před čelním střetem narazila dodávka do osobního automobilu značky Ford. Posádka tohoto vozidla z nehody vyvázla bez zranění.

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na silnici I/3 u obce Nespeky na Benešovsku. (13. května 2026)
23 fotografií

Řidič dodávky utrpěl středně těžké zranění, jeho spolujezdec se zranil těžce. Zraněné byly také řidička a nezletilá spolujezdkyně z citroenu, doplnila Schneeweissová.

„Měli jsme v péči čtyři pacienty,“ potvrdila mluvčí záchranné služby Středočeského kraje Monika Nováková. Po ošetření byli dva pacienti transportováni letecky do Ústřední vojenské nemocnice a Fakultní nemocnice Motol a Homolka, zbylé dva odvezla sanitka do motolské a Thomayerovy nemocnice.

