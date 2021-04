Čebín Při opravě traktoru se v pondělí ráno v Čebíně na Brněnsku vážně poranil muž staršího věku. Přejelo ho kolo traktoru a museli jej vyprostit hasiči. Na místo letěl i vrtulník. Záchranáři nakonec muže odvezli do nemocnice v sanitce, kde jej ošetřovali, protože přenesení do vrtulníku bylo s ohledem na stav komplikované. Uvedla to mluvčí záchranné služby Hedvika Kropáčková.

Muž venčící psa, který v Praze pokousal dítě, se přihlásil na policii. Tvrdí, že zvíře není jeho

Další vážná nehoda, při které zemřel řidič osobního vozu, se stala v noci na sobotu poblíž Tavíkovic na Znojemsku. K místu neštěstí letěl i vrtulník, který byl však odvolán, protože muž zemřel ještě před příjezdem pozemní posádky. Příčinu nehody policisté zjišťují.