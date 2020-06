Nestíháme pokutovat hříšníky bez roušky, tvrdí hygienička. Lidé masivně odkládají ochranu úst

PRAHA Rozvolňování se stalo mantrou úprku zpět do „normálu“ – stavu před příchodem pandemie koronaviru. Lidé se však ke starým pořádkům vracejí někdy až příliš jásavě a unáhleně. Roušky, jejichž nošení kontrolují policisté, jsou pak – řečí kovbojů – spuštěné proklatě nízko. Případně chybí úplně. Své o tom vědí třeba hygienici z Prahy, která je považována za jedno z ohnisek viru v Česku.

„Policie to předává nám a my zahajujeme přestupková řízení. Jsou jich tisíce za to, že lidé roušky nenosí. Celkově jich máme opravdu moc, nestačíme to ani vyřizovat,“ řekla LN hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová. Podle strážníků z metropole ale v drtivé většině namátkových kontrol postačí upozornění.



Minimálně do konce června jsou roušky povinné jak v MHD, tak v obchodech či restauracích. Zakrývat musí vždy ústa i nos. Řada lidí už ale spouští jejich okraj těsně pod nos, aby se jim lépe dýchalo. Takto vynalézaví pasažéři vyváznou bez pokuty.



„Za nesprávné nošení přestupky nejsou, v takovém případě policie jedinci doporučí, jak má roušku řádně mít. Přestupkuje se pouze to, pokud ji nenosí či odmítá nasadit,“ popsala Jágrová, podle které hygienici dávali za nenošení ústenky většinou pokutu okolo jednoho až dvou tisíc korun.

Co s rouškami bude dál, není zatím jasné. „Osobně bych to v Praze udělal tak, že povinnost je nosit zatím ponecháme v MHD. Myslím, že by nemusely být nezbytně nutné ve vnitřních prostorách,“ řekl LN epidemiolog Rastislav Maďar.

Podle vedoucího pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření k rouškám sáhneme ještě jednou – na podzim, a to během očekávané druhé vlny viru. „Předpokládám, že k nějakému rozvolnění směrem k hromadné dopravě určitě dojde,“ doplnila k tomu pražská hlavní hygienička.

Řidiči měli původně „neorouškovaného“ pasažéra možnost z přepravy vykázat. Podle Jágrové to už nyní nelze. „Ale mohou přivolat policii, která takového cestujícího může na místě pokutovat nebo nám přestupek předat. To platí i pro obchodní centra, kde také zaznamenáváme přestupky,“ uvedla hygienička.Asi nejvíce patrné je „rouškové diletantství“ v hromadné dopravě, kde by cestující měli mít ústenku nasazenou po celou dobu, co se zdržují v MHD.

Policisté to kontrolují pouze namátkově, většinu porušení pravidel proto pochopitelně nezachytí. A tak se zapojují další účastníci provozu. „Řidiči, ale například i ostatní cestující neukázněným lidem především domlouvají,“ řekla LN mluvčí Dopravního podniku hl. města Prahy (DPP) Aneta Řehková.

Pasažéři se vzájemně hlídají

Rovněž pasažéři si občas dodržení pravidel vezmou za své i u spolucestujících. „Vybavuji si dvě až tři situace, kdy lidé pokrývku úst neměli nebo ji měli záměrně sundanou, protože chtěli jíst, ale po napomenutí ostatními si ji po chvíli nasadili. V jednom případě si cestující kryl ústa letákem a na první pohled vypadal, že mu je respektování pravidel jedno. Jednorázovou roušku mu nabídla žena, jež seděla naproti němu, za což jí velmi vlídně poděkoval,“ popsal svou zkušenost s brázděním pražské dopravy dvacátník Robert.

Pražský dopravce už začátkem epidemie zavedl opatření, díky kterému se dveře všech dopravních prostředků otevíraly automaticky. Lidé nemuseli mačkat tlačítka, a snížilo se tak riziko nákazy. To ale DPP 8. června s výjimkou metra zrušil, aby se zvýšil účinek klimatizace ve vozech. S ubíjejícím vedrem v soupravách by si totiž lidé ochranu obličeje sundávali stále častěji. Kromě roušek tak zůstává v Praze už pouze opatření znemožňující nákup jízdenek přímo u řidiče.

V Brně mají oproti tomu zřejmě situaci veselejší. „S potěšením můžeme konstatovat, že cestující v naší MHD jsou ohleduplní a disciplinovaní, nesetkáváme se s porušováním vládního nařízení, a když, tak pouze výjimečně u jednotlivců,“ řekla LN mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Pražskou hygieničkou Jágrovou zmíněná obchodní centra si vykazování osob řeší po svém. „Za porušení domovního řádu může být zákazník z centra vykázán tamní bezpečnostní službou. Ta tuto pravomoc má,“ řekl LN mluvčí obchodního centra Quadrio na pražské Národní třídě Jakub Velen. Většina návštěvníků je ale podle něj ukázněná nebo poslechne napomenutí bezpečnostní služby.

Obchodní centrum Palladium na náměstí Republiky řeší hygienu vtipnou cestou. U jeho hlavního vchodu postávají dva mimové, kteří návštěvníky upozorňují, že si musí nasadit roušku a před vstupem vydezinfikovat ruce. Reakce lidí na němé kontrolory je zábavné sledovat. Mnozí ze začátku nevědí, co po nich chtějí, a považují jejich vystoupení za nabídku zboží či služeb. Po chvíli ale pochopí a uposlechnou. Na ty, kdo odmítnou, čeká pracovník ochranky stojící o trochu dál.

„Další šíření koronaviru je otázkou osobní odpovědnosti a opatrnosti každého z nás. Pražanům bych také rád adresoval prosbu, aby k věci přistupovali s rozvahou a klidem,“ řekl LN pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), podle kterého je situace Prahy jako ohniska přirozená vzhledem k počtu obyvatel i zájmu cizinců. On sám se zrovna nachází v karanténě poté, co byl jeden z radních na koronavirus pozitivně testován.