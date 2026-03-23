Web Filmtoro poznamenává, že Netflix průběžně zdražuje po celém světě. Jako první změny obvykle postihnou domovské USA, poté se začnou postupně přelévat do celého světa. Od vstupu firmy na český trh v lednu 2016 se cena měnila pouze jednou – v srpnu 2024.
Dosud platily ceny: 239 korun měsíčně za základní tarif Basic, 309 korun za prostřední tarif Standard a 379 za nejdražší tarif Premium.
Na webové stránce Centra zákaznické podpory Netflixu jsou už ale nové ceny – základní tarif za 259 korun měsíčně, tarif Standard podražil o 30 korun na 339 měsíčně a nejdražší Premium stouplo na 419 korun. Firma upozorňuje, že pokud máte Netflix v rámci balíčku nebo rozšíření, můžou se ceny lišit.
|Služba
|Původní cena
|Nová cena
|Basic
|239 Kč/měsíčně
|259 Kč/měsíčně
|Standard
|309 Kč/měsíčně
|339 Kč/měsíčně
|Premium
|379 Kč/měsíčně
|419 Kč/měsíčně
Netflix přitom nedávno oznámil, že chystá jednu z největších akvizic ve své historii. Za společnost InterPositive, kterou založil herec a režisér Ben Affleck a která vyvíjí nástroje umělé inteligence pro filmovou produkci, může zaplatit až 600 milionů dolarů (12,75 miliardy korun). Technologie má pomoci urychlit a zefektivnit výrobu filmů.
Akvizice má Netflixu pomoci rychleji zavádět umělou inteligenci do filmové tvorby. Startup vyvinul sadu nástrojů umožňujících filmařům upravovat již natočený materiál. Software dokáže například odstranit nežádoucí objekty ze záběrů nebo změnit pozadí scén. Režisér David Fincher už technologii využil při práci na připravovaném filmu The Adventure of Cliff Booth s Bradem Pittem.
Netflix se v minulosti velkým akvizicím spíše vyhýbal a dával přednost vlastnímu vývoji technologií. Výjimkou byla až nedávná neúspěšná nabídka na převzetí mediální společnosti Warner Bros. Discovery v hodnotě 72 miliard dolarů. Nabídku nakonec přebila společnost Paramount, tedy konkurenční hollywoodské filmové studio.