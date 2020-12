‚Mimo Erasmus‘. Studenti pobyty v Británii finančně těžko utáhnou, upozornila rektorka univerzity

Brno Neúčast Británie ve výměnném programu studentů Erasmus+ se negativně odrazí v počtu výjezdů studentů do této země, řekla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Podle ní se budou pobyty ve Velké Británii financovat z velmi omezených finančních zdrojů, což považuje za špatné.

Evropská unie a Británie uzavřely dohodu, která bude určovat jejich vztahy od ledna příští roku, kdy skončí přechodné období po brexitu, čili odchodu Británie z Evropské unie. Británie se mimo jiné také rozhodla, že se nebude účastnit programu výměny studentů Erasmus+. „Zatím jsme se nedomlouvali na stanovisku. Musí se to řešit na úrovni Evropské unie. Je to velký problém, protože Británie u Erasmu spadne do třetích zemí,“ uvedla Nerudová.



Podle ní to znamená, že pobyty ve Velké Británii pro studenty budou financované z velmi omezených finančních zdrojů. „To je špatně. Určitě se to negativně odrazí v počtu výjezdů, protože daleko více peněz je v Erasmu než v dalších projektech na výjezdy do třetích zemí,“ řekla Nerudová.

Podle ní jezdí z univerzity do Velké Británie desítky studentů. „Nebudeme jim moct nabízet tolik míst, kolik jsme jim nabízeli. Budeme řešit náhradní varianty,“ uvedla Nerudová.

Británie po referendu z roku 2016 a letech vnitřních politických bojů opustila EU letos 31. ledna. Členem evropského bloku a jeho předchůdců byla 47 let. Do konce letošního roku je ještě v takzvaném přechodném období. Vyjednaná dohoda bude určovat to, podle jakých pravidel se vztahy mezi ní a evropskou sedmadvacítkou budou řídit od 1. ledna 2021.