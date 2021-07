Neuhradil členství, tak končí. Expremiér Sobotka opustil po 32 letech ČSSD

Praha Bývalý premiér Bohuslav Sobotka opustil po 32 letech Českou stranu sociálně demokratickou (ČSSD), píše dnešní Právo s odvoláním na zdroje blízké Lidovému domu. Členství ve straně zaniklo někdejšímu předsedovi ČSSD poté, co do konce června neuhradil členské příspěvky. Na dotaz Práva, co ho vedlo k odchodu ze strany, Sobotka nereagoval.