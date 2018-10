Další neúspěch? Se sezením v MHD nelze uspět, ale jsem vytrvalý, říká Hannig a chce do Štrasburku

PRAHA Patrně žádný politik nemá za sebou více neúspěšných kandidatur. Jen o senátorské křeslo usiloval marně devětkrát, naposledy nyní. Skladatel Petr Hannig svůj boj o post ve vrcholné politice přesto nevzdává. V rozhovoru pro Lidovky.cz tvrdí, že je vytrvalý člověk, a líčí, že už spřádá plány na další kandidaturu - do Evropského parlamentu.

Petr Hannig (72) Český skladatel a hudebník, vystudoval Hudební akademii múzických umění (HAMU) v Praze. Objevil řadu známých zpěváků a umělců, například Lucii Bílou, Zdeňka Izera, Jakuba Smolíka či Petru Černockou. Mezi největší jím napsané hity patří Neposlušné tenisky či Citronová holka. Dlouhodobě se politicky angažuje. V roce 2002 založil Stranu zdravého rozumu, dosud je jejím předsedou. Devětkrát se účastnil voleb do Senátu, ani jednou se nedostal do druhého kola. Zajímavostí je, že pokaždé tomu tak bylo v jiném obvodu. Pětkrát neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny, jednou na prezidenta republiky. V roce 2019 chce kandidovat do Evropského parlamentu, který sídlí ve francouzském Štrasburku.

Lidovky.cz: Nejprve jste v lednu neuspěl v prezidentských volbách, nyní v senátorských. Celkem už pro vás volby do horní komory Parlamentu skončily takto podeváté. Jste zklamaný?

Nejsem. Víte co, vy mladí jste zapomněli na jednu věc – protože novináři většinou jsou mladí -, že kdysi se cenila vytrvalost. Pavel Bobek zpíval jednu krásnou písničku, ve které je text „i cesta je cíl“. Já během své cesty v prezidentské kampani říkal myšlenky jako prezident (Miloš) Zeman. A lidé mi později psali, že nebýt prezidenta Zemana, volili by mě. Také mi říkali, že ty myšlenky říkám slušně. Dávám lidem naději, že lze politiku dělat i lidsky.

Lidovky.cz: Ani mediální publicita, které se vám dostalo díky prezidentské kandidatuře, ovšem nezměnila váš poraženecký kurz. Čemu své četné neúspěchy přičítáte?

Nejsem zarputilý rváč. Jsem člověk, který posuzuje věci ze všech úhlů. Vyslovuji své myšlenky, i když jsou zásadové jako třeba přijímání migrantů, s takovým určitým dobrem a pochopením. Mám totiž přátele mezi všemi národy a rasami. Bohužel dnešní politika si žádá rváče, kteří opakují deset vět neustále kolem dokola. Já se vzhledem ke svému věku dívám na věci, dalo by se říct, z nadhledu.

Lidovky.cz: Proč se tím rváčem nestanete, abyste uspěl?

I v mé profesi to vždy byla vytrvalost, která přinášela ovoce. V hudbě jsem začal profesionálně dělat už v roce 1966. Od té doby do roku 1980 jsem objevil třeba Petru Černockou, Jitku Zelenkovou, rok a půl jsem dělal aranže pro ty největší hvězdy ve Velké Británii. Až teprve v tom roce 1980 jsem se ale dostal na vrchol. I v té politice mám vytrvalost.

Vždyť já nebyl poslední (v senátních volbách). Byl jsem první z těch, kteří měli takovýto program, kromě kandidáta SPD, který byl kousek přede mnou. Lidé, Pražáci pochopitelně, mi také říkali: my bychom vás do toho Senátu volili, ale protože jste podpořil prezidenta Zemana, tak vás volit nebudeme.

Lidovky.cz: Je tak váš úspěch podmíněn změnou nálady ve společnosti, aby vaše témata byla pro voliče dostatečně atraktivní?

Ještě jednou opakuji, že i cesta je cíl. Pro věc samotnou není vždy důležité dojít cíle. To, co říkáte na té cestě, je důležité. Já měl hlavní heslo kampaně: znovu instalujte v MHD nápis v češtině a angličtině, aby cestující uvolnili místa starším lidem a těhotným ženám. Taková je má kampaň. S tím nemůžete vyhrát. Ale můžete tím něco říct.

Nikoho svými kandidaturami neobtěžuji. Kdo chce, mi hlas dá, kdo nechce, ten mi ho nedá. Navíc vždy kandiduji za své peníze, nedávám do toho peníze ze státního příspěvku. Naše strana Rozumní nemá finance, abychom dělali jakoukoliv kampaň včetně té internetové. A i s tou drobnou kampaní jsme měli mnohdy určitý úspěch. Dokud mi síly budou stačit, tak vytrvale budu bojovat.

Lidovky.cz: Vaší hlavní motivací k opakovaným kandidaturám je tak myšlenka předat lidem určitou zprávu?

Ano, teď jste to řekl naprosto přesně.

Lidovky.cz: Budete tedy v nastoupené cestě nadále pokračovat a kandidovat i v budoucnu?

Pokud mi budou síly stačit, tak samozřejmě. Budu kandidovat do Evropského parlamentu. Už jen z toho důvodu, že hovořím pěti jazyky. Je totiž potřeba se zástupci jiných zemí navázat osobní kontakt, oni pak na naší zemi nahlížejí jinak. Vždy říkám, že jsem zemský patriot, zemský vlastenec. Ne národovecký, ale zemský. Musíme Českou republiku neustále prezentovat a přitom si zachovávat jistou autonomnost v tom, že máme své názory, které jsou jiné od názorů třeba francouzských. Proto chci kandidovat do Evropského parlamentu. A jestli se tam dostanu, nebo ne, to už je jiná věc.