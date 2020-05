Nevím, kdo povede Nejvyšší soud, říká ministryně spravedlnosti Benešová. Její resort mapuje nadbytečné soudy

Praha Přijetí speciálního zákona, který by v nějakém rozsahu jednou provždy paušálně odškodnil újmy způsobené opatřeními proti šíření koronaviru, je jednou z možností, připouští ministryně spravedlnosti Marie Benešová (nestr. za ANO). „Ale nezlobte se, není to otázka na mě“.

LN: Co je dnes vaší hlavní starostí?

Samozřejmě nejvíc epidemie koronaviru. Řešíme věci, s nimiž jsme nepočítali. Častěji zasedá i vláda. Předtím bývala pravidelně v pondělí, nyní je i koncem týdne, ve čtvrtek či pátek. Jako předsedkyně legislativní rady vlády (LRV) dávám stanoviska k novým návrhům, které vycházejí ze současné situace. LRV už tento týden začala fungovat standardně. Na programu jsme měli dětské skupiny či zálohované výživné.

LN: Takže vládní legislativa se už vrátila do standardního režimu?

Ano, po zhruba dvou měsících.

LN: Na konci dubna vstoupil v účinnost takzvaný lex covid justice, balík legislativních změn reagujících na koronavirovou krizi, jako třeba moratorium na exekuce, insolvence a podobně. Jaké s ním máte dosavadní zkušenosti?

Prošlo to úplně hladce i Senátem, a že ten je v současné době přísný. Funguje to, nikdo si nestěžuje. Z balíku zatím vypadly exekuce, ale jednáme o nich i nadále. Zatím existují dva názorové proudy. Jeden je pro můj návrh, kterému říkám sněhulák. Tedy princip jeden exekutor, jeden dlužník. Druhá skupina lidí prosazuje teritorialitu. K jednotnému názoru jsme se stále nepropracovali. Stále o tom jednáme. Je to vážné téma.

LN: Co v těchto dnech pokládáte za nejdůležitější?

Nastartovat ekonomiku. Je to důležité i proto, že se kvůli pandemii dá očekávat velký státní dluh. Mimochodem, tento týden jsem odbavovala dopis paní vicepremiérce Schillerové, která nás žádala, abychom našli rezervy. Já už ale ve svém resortu moc rezerv nemám. Na minulé krácení rozpočtových výdajů nejvíce doplatilo právě ministerstvo spravedlnosti. Za dva roky jsme na ministerstvu škrtli 23 procent tabulek zaměstnanců. Přestože nám přibyly agendy, jako například boj s korupcí, který předtím spadal pod Úřad vlády. Nebo agenda soudních znalců.

LN: Mluví se o potenciálních žalobách firem, živnostníků i občanů na stát kvůli ztrátám způsobeným opatřeními vlády k zastavení šíření epidemie. Jak to vidíte? A kolik jich už je či bude?

Byly tady obrovské odhady a očekávání. Já už jsem se k tomu vyjadřovala v tom duchu, že si nemyslím, že to bude až tak krajní. Otázkou je, nakolik ty žaloby budou úspěšné. Vyjadřovali se k tomu třeba i naši akademici, jako pan profesor Gerloch či pan doktor Kudrna, a měli se mnou shodný názor. Takže uvidíme.

Nechci předjímat už jen proto, že jsem po vystoupení v České televizi byla napadána za postoj k podnikatelům. Přitom jsem řekla pouze to, že by každý z podnikatelů měl být připraven na nečekané události. Sama jsem donedávna spoluvedla advokátní kancelář, v níž mám stále coby společník svůj majetkový podíl. Svým dvěma mladým společníkům jsem stále kladla na srdce, že musíme mít rezervu pro případ, že by se něco stalo. Srovnání mých slov s někdejším prohlášením pana Mládka, že živnostníci jsou parazité, bylo krajně nespravedlivé. Tak můj výrok rozhodně míněn nebyl. Šlo jen o úvahu, že všichni musíme předvídat. Nic víc, nic míň.

LN: Lze podle vás očekávat žaloby ze zahraničí? Třeba od akcionářů českých bank, kteří nedostanou dividendy za bohatý loňský rok?

To nechávám na vyhodnocení ekonomických ministrů. Úvahy paní ministryně Schillerové i pana ministra Havlíčka většinou bývají rozumné. Zatím jsme to ale neřešili.

LN: Jednou z dalších možností je přijetí speciálního zákona pro řešení škod, který by je jednou provždy paušálně nahradil v nějakém rozsahu. Pro stát by to mohlo být rychlejší i levnější.

Je to jedna z možností. Ale nezlobte se, to není otázka na mě.

LN: Jaký na to máte názor?

Zatím jsme se k této myšlence nedostali. Třeba přijde.

LN: V ČT jste minulý týden předestřela myšlenku, že by soudci z trestních soudů mohli být dočasně přeřazeni na civilní soudy.

Klesá nám kriminalita a plánovaný stav soudců je, tuším, 3065. Tento stav nechci překračovat. Je to na naši malou zemi hodně. Po té mé zmínce v ČT na mě okamžitě padla kritika, že soudce přece nemohu přemísťovat. To samozřejmě vím. Ale my určujeme tabulky s počty a takzvanými atributy funkčních míst, tedy platy, a tomu se soudci musí přizpůsobit. Navíc skládají univerzální zkoušky i slib. Nemusí být celý život jen na jednom úseku.

Loni se v Senátu konala svým významem velká konference. Na ní předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský řekl, že mapa soudů už vůbec neodpovídá realitě. Že některé okresní soudy jsou zbytečné. Tak jsme se začali úvahou, jak onu mapu změnit, zabývat.

LN: Chystáte tedy soudní reformu?

Nepůjde o reformu. Nyní sbíráme podklady. Chceme udělat analýzu, které soudy jsou nadbytečné. A zvažujeme nové tabulky funkčních míst.

LN: Jak s touto analýzou naložíte?

To už bude na mém nástupci. Naše tabulky se určitě přehodnotí, budou předány soudům a na jejich předsedech bude, jak si to zorganizují.

LN: Předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra LN řekl, že se justice s nedodělky vzniklými za nouzového stavu vypořádá nejdříve za rok. Jaký je váš odhad?

V případě Prahy je jeho odhad asi správný. Praha to odnáší, tady se soudní případy koncentrují. Ale myslím si, že mimo hlavní město to tak hrozné nebude. Navíc, pokud vím, soudy se chystají aktivně soudit i o prázdninách. A protože letos to asi s vycestováním bude všelijaké, budou svědci k soudům chodit, a tak si myslím, že se zpoždění doženou.

LN: Takže pomoci justici finančně nebo personálně neplánujete

Finančně ne, to už jsme si řekli, že koronavirus s rozpočtem zamává. A personálně? Budeme o tom jednat. Ale je to zase o financích.

LN: Neočekáváte, že se koncem roku přes soudy přelije vlna insolvencí a osobních bankrotů?

Očekávat to musíme. Chci ale říct, že jsme s touto agendou lidem i firmám pomáhali už dnes. Na našich webových stránkách mohli najít všechny formuláře a přesná doporučení, co a jak mohou dělat nebo odložit. I nám sem volali. Někteří mi dokonce psali i na můj advokátní e-mail (ministryně Benešová má po dobu účasti ve vládě pozastaven výkon advokacie – pozn. red.), protože ho někde objevili. Naštěstí ho kontroluju.

LN: Zvýšíte ministerskou vyhláškou advokátní a notářský tarif i přes navýšení schodku státního rozpočtu ze 40 na 300 miliard korun?

Změna notářského tarifu už prošla připomínkovým řízením. Jeho zvýšení se chystalo, jenomže by mělo dopad asi 28 milionů. Ráda bych notářům jeho zvýšení dopřála, protože se dlouho neměnil. Budu o to bojovat.

U advokátního tarifu uznávám, že by neměl být nadále ponižován o dvacet procent, o tu tak zvanou povodňovou daň. Takže i jeho změna je na pořadu dne. Ale pořád o tom ještě diskutujeme. Budu o tom vyjednávat s ministerstvem financí.

LN: Kdo se podle vás stane příštím předsedou Nejvyššího soudu

Nevím. To je na panu prezidentovi. K tomu už se nechci nijak blíž vyjadřovat. Svého kandidáta jsem už představila.

LN: Tím byl Robert Fremr.

Ano, pan doktor Fremr. Pan prezident ale není mým návrhem vázán. Má výsostné právo vybírat si z řad soudců Nejvyššího soudu. Tak uvidíme, koho vybere.

LN: Má Robert Fremr o funkci předsedy Nejvyššího soudu stále zájem?

Neřekl, že ne. Byl u pana prezidenta na pohovoru. Tak jako i jiní, zřejmě. Kandidátů je víc a rozhodne o nich pan prezident. Je to jeho právo i odpovědnost, tak co víc řešit.

LN: Mezi vážnými kandidáty by měl být i soudce Nejvyššího soudu Jiří Pácal.

Pana doktora Pácala nebudu komentovat.

LN: Soudci Fremr i Pácal byli členy KSČ. Byl jím i poslední předseda Pavel Šámal. Měl by podle vás stát v čele Nejvyššího soudu bývalý komunista?

Sama jako ta, která členkou KSČ nikdy nebyla, bych dnes členství v KSČ už asi nikomu nezazlívala. Přece jen jsme se už posunuli do jiné doby. Tyhle otázky se už dnes tolik neřeší. Řeší se kvalita soudce. A oni lustracemi prošli. Pokud byste do čela Nejvyššího soudu dali mladého kandidáta, zase nebude mít zkušenosti, které mají ti starší soudci. Je to obtížná volba.

LN: Proč má letošní výměna předsedy Nejvyššího soudu nejdelší prodlevu v historii? Příští týden to budou už tři měsíce, co z jeho čela odešel Pavel Šámal.

Je to poměrně dlouho, to máte pravdu. Ale vlítla do toho pandemie, takže to zas jako buďme na zemi. Pan prezident je teď v Lánech, proto ho vídám jen při zasedání poradců, a to bylo během nouzového stavu jen jednou. Dnes (rozhovor vyšel v sobotních LN - pozn. red.) se spolu ale uvidíme. Určitě se ho zeptám, jestli už někoho vybral. Není nic jednoduššího.

LN: LN tento týden otiskly přehled nedodělků u Ústavního soudu. Pokládáte za průtah, že ještě v lednu nebyly rozhodnuty stížnosti napadlé soudu v roce 2016?

Nebudu kritizovat Ústavní soud. Myslím si, že vždycky požíval důvěru. Trošku se ale stal její obětí. Tím víc lidí se pak na něj obrací a soudci jsou zavaleni. Je věcí pana předsedy, jak si to tam zorganizuje. Do toho bych mu nerada mluvila. Tam je to ale samozřejmě rozdělené na profesionální soudce, co přišli z justice a jsou v rozhodování určitě pohotovější, a na akademiky, kteří nad tím trošku vědecky bádají. Takže v tom je možná ten problém, nevím.

LN: Dotážete se předsedy Ústavního sodu na příčiny těch nedodělků?

Ale my jsme spolu už hovořili. Loni v létě jsme měli takový docela dlouhý, velmi srdečný rozhovor. Říkal, že tam má některé soudce, co jsou pomalejší. Byl si toho vědom.

LN: Nepomohlo by alespoň pro odmítání stížností zavedení nějaké lhůty? Třeba šestiměsíční, jako když Nejvyšší soud odmítá dovolání?

Myslím, že to zvládnou. Nějaké úvahy řešit to touto cestou, nevím. Teď tam přišel nový soudce, profesor Šámal. Určitě si nějak pomůžou.

LN: Jak daleko jsou práce na rekodifikaci trestního řádu?

Sama jsem se byla na rekodifikační komisi podívat před Vánoci. Jak jsem mluvila s jejími členy, docela s ní pohnuli. Je to ale úkol na celé volební období. Předpokládám, že se neprotáhne a že nějaké zásadní výstupy určitě budou do konce tohoto roku. Přestože je to velmi těžká práce, dochází teď při ní k obdivuhodné shodě.

LN: Na čem konkrétně?

Podívejte, je to i o osobách, co se té rekodifikace účastní. Chodí tam velikáni trestního práva a každý z nich si trvá na svém. Jsou to osobnosti a ty se vždycky těžko dohodnou. Minulý týden se u mne zastavil pan doktor Púry z Nejvyššího soudu, protože projížděl Prahou, a ten si tu obdivuhodnou shodu pochvaloval. Poslední zpráva, co mám, je, že s tím pohnuli. Takže budu optimistka.

LN: Mimochodem, i soudce Nejvyššího soudu František Púry se prý vyskytuje mezi kandidáty na předsedu tohoto soudu.

Pokud ano, byl by to rovněž příklad výborného kandidáta.