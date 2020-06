Nevkus a špína v ulicích Prahy? Do pasáží nedosáhneme, jsou jako ‚pokoje‘, říká magistrátní koordinátorka

Praha Magistrátní koordinátorka pro vizuální smog Kristýna Drápalová se přes rok aktivně věnuje vizuálnímu zvelebení centra Prahy. Třetího června představí Manuál pro kultivovanou Prahu, který má očistit město od nevkusného nánosu reklam. Serveru Lidovky.cz popsala, proč Praha ještě nezatočila s křiklavými Thajskými ráji, co se mění v „uličce hrůzy“ u Karlova mostu i sporný přínos Sdružení umělců na Karlově mostě.

Lidovky.cz: Manuál pro kultivovanou Prahu jen shrnuje už platící vyhlášky, nebo přibylo i něco nového?

Z 80 % shrnuje existující předpisy a z 20 % jsou v něm zásady, které jsme doplnili po domluvě s úředníky, kteří připravovali manuál v pracovní skupině. Těch nových 20 % jsou pravidla, která Praha vyžaduje u objektů, které vlastní a pronajímá obchodníkům. Jedná se tedy o městskou radou schválený standard, který chceme vyžadovat u městských objektů.

Lidovky.cz: Lze z manuálu něco zacitovat? Nejpalčivější bod například?

Snažíme se zalátat díry v české legislativě, kde jsou pravidla o vizuálním smogu hodně rozdrobená. Dodržování některých pravidel mohou vyžadovat památkáři, jiná živnostenský odbor, nějaká stavební úřad. Ten může určit, jak vysoko může být umístěn firemní nápis nebo výstrč, památkáři zase mohou mluvit do použitých materiálů, živnostenský úřad zase specifikuje nepovolenou nabídkou zboží ve veřejném prostoru atd.

Mezi možnostmi regulace jsou ale díry. Jednou z nich jsou polepy. Město může vyhláškou regulovat polepy umístěné zvenku na fasádě, na oknech, ale zevnitř ne. Což je absurdní, protože výsledek takového polepu z vnitřní strany okna je stejný jako z vnější. Nyní navíc město prohrálo jeden soudní spor, který by vedl k tomu, že do polepů nebude moci mluvit vůbec. Podali jsme kasační snížnost a už několik měsíců čekáme na výsledek. My tedy v manuálu o polepech píšeme s ohledem na to, jak jsou reálně z ulice vidět.

Lidovky.cz: Odteď tedy mohou být za polep na obchodě nebo restauraci postižitelní jinak než dřív?

Úplně závazně to bude platit jen pro objekty v městském majetku. U ostatních chceme řešit problémy domluvou a vysvětlit jim, že necitlivé zásahy do ulice narušují kulturu centra města, kterou se snažíme pozvednout. Požádáme je o odstranění nevhodných prvků a u památkově chráněných objektů budou moci zasáhnout památkáři.

U běžného domu, který nespadá pod památkovou ochranu, zasahovat nemůžeme.

Lidovky.cz: Kolik domů v centru tedy patří městu?

Městu patří v centru mezi 15 - 20 % domů. Magistrát jich má 3 - 5 %. Domy patřily často Praze 1, která je privatizovala, ale nebytový prostor často zůstal v majetku Prahy 1. S Prahou 1 jsme se domluvili po schválení pravidel označování provozoven, že si ta pravidla pro své objekty také schválí. Rada městské části pravidla schválila, poté se tam však změnila politická reprezentace a nevím, jestli nyní pravidla někdo aktivně vymáhá.

Lidovky.cz: Kdybych si teď ve svém domě na Královské cestě otevřela hernu s třímetrovou růžovou maketou Mickey Mouse, tak mi od vás přijde jen doporučení, že bych to dělat neměla?

Královská cesta je součástí památkové rezervace, takže tam by to bylo na odboru památkové péče, který by mohl hrozit pokutou. V případě polepu Mickeyho, v případě postavičky ve výloze už ale ne.

Lidovky.cz: V jaké fázi jsou jednání s parlamentními stranami, které vám mohou rozvázat ruce?

Máme přesně vymezeno, o jakou změnu usilujeme formou paragrafů. Jde o drobnou formulační změnu v zákoně o regulaci reklamy, která by lépe vymezila, co je provozovna. V tuto chvíli zákon dává obcím možnost regulovat si reklamu ve veřejných prostranstvích mimo provozovnu, a zároveň ale zákon nespecifikuje hranice provozovny.

Je tu akorát kontinuita soudních rozhodnutí, které stanovily, co ještě provozovna je, a co ne. Třeba vnitřní strana okenice je považovaná zákonem za vnitřek provozovny, přestože může být celý den otevřená do ulice a být na ní bannery.

Lidovky.cz: První manuál vznikl v Brně, pak v dalších městech. Všude ale platí, že města nemohou jít nad zákony státu a napsat si pravidla podle sebe.

Přesně tak. Zákon nám dává zákonné zmocnění, které nemůžeme překročit. Proto jdeme cestou osvěty a motivace. Plánujeme i instagramový kanál Kultivovaná Praha, kde budeme dávat příklady dobré i špatné praxe, a web kultivovana.praha.eu, kde bude ke stažení náš manuál a také tam budou historické fotografie vkusných výloh třeba z období první republiky.

Plánujeme i motivaci pro podnikatele skrze grantový systém, kde jim náklady na zhotovení označení provozovny podle manuálu pokryjeme částečně z městských peněz. To se bude schvalovat během dvou týdnů na radě města.

Lidovky.cz: Thajské ráje se staly symbolem nevkusu v centru: rikšy na ulici, muž v županu lákající dovnitř, plyšový žralok, auto s reklamním potiskem, polepy ve řvoucích barvách a několikametrových rozměrech nebo blikající nápisy. Tohle opravdu nemůže ošetřit vyhláška?

Jediné, co zrovna neplatí, je auto, které parkovalo v Mostecké před pobočkou, která teď zavřela. Například ohledně cedulí udělili památkáři pokutu v řádu statisíců, ale majitel se odvolal, řízení probíhá a věc si pinkají soudy mezi sebou. Nejde tedy o to, že by se pokuty neudělovaly, ale represe ze strany města je kvůli komplikované legislativě tak slabá, že se pokuty a soudy provozovatelům pořád vyplatí. Přesné částky pokut bohužel sdělit nemůžu.

Kristýna Drápalová (Facebook) PŘÍPAD THAJSKÝ RÁJ



Minulé pondělí se otevřely předzahrádky a v centru Prahy se opět objevila červeno-zelená nádhera Thajských rájů. Vyvolala pochopitelnou vlnu nevole. A taky nevěřícné dotazy směrem k městu – jak můžete tohle dopustit?



Thajské ráje jsou staří známí. Člověk většinou popisuje příběhy svých úspěchů – příběh s Thajskými ráji je však (zatím) příběh proher. Má však smysl ho vyprávět, protože ukazuje na jeden vážný problém: český stát si uzurpuje mnoho pravomocí, k...teré v zahraničí typicky patří městům – a pak na ně kašle. To se mi líbí (504)Komentáře (59)

Lidovky.cz: Památkáři mohou udělit v podobných případech pokutu až dva miliony, co by musel člověk udělat, aby ji dostal?

Pokuta nekončí tím, že jí město uloží. Vy se můžete odvolat na ministerstvo kultury nebo průmyslu a obchodu, podle typu prohřešku. A ministerstva nejsou obecně velkým pokutám nakloněna.

Pamatuji případ, kdy živnostenský úřad města chtěl udělit stánkům s párky na Václavském náměstí pokutu tuším asi 30 000 Kč. Stánky ale oficiálně evidují tak nízké příjmy, že se výše pokuty zdála ministerstvu vzhledem k přiznaným příjmům stánku likvidační, a pokutu zamítlo udělit.

Naši úředníci se tedy rozhodli dokázat příjem stánku a dělali si u něj čárky za prodaná piva a klobásy za celý den, čímž dokázali, že obrat stánku přesahuje 30 000 jen za jediný den. Ministerstvo stejně pokutu neuznalo.

Kdyby totiž naší pokutu povolili, tak by se poškozený soudil s nimi, proto nemá ministerstvo motivaci se do sporu se stánkařem vůbec pouštět. Ale lidé pak nadávají za nečinnost městu.

Lidovky.cz: S plyšovými pandami a bublinami v ulicích jste zatočili ze dne na den.

Vyhlášku o pandách město dělalo jako samospráva, podobně jak když vytvoří vyhlášku o nočním klidu. Tam může v případě porušení na místě zasáhnout městská policie.

Lidovky.cz: Rozdíl je tedy například i v tom, že pandy pobíhaly po městských ulicích, ale nápisy jsou na soukromých domech?

Přesně tak. Vyhláška o regulaci reklamy není vyhláška, ale nařízení. U nařízení je první instance magistrát, a městská policie nesmí pokutovat osoby, které nařízení porušují na místě, ale podává oznámení na magistrát.

Složitější je to i s lidmi, kteří roznášejí různé letáčky. Ti sice porušují naše nařízení, ale tam bohužel odskáčou pokuty brigádníci, ne ten, kdo je najme.

Lidovky.cz: K čemu dnes slouží Sdružení umělců na Karlově mostě? Prospívají mostu?

My máme o podobě prodejních stánků i uměleckých vystoupeních na Karlově mostě trochu jinou představu, ale kvůli pandemii jsme museli plánovanou schůzku s předsedkyní spolku odložit.

Mají nájemní smlouvu s TSK, která spravuje Karlův most. Smlouva je stará přes dvacet let a roky se na ní prášilo. Pak mají ještě smlouvu s Prahou 1 o udržování pořádku na Karlově mostě. Tam je stanoveno, kdo tam může vystupovat, jak probíhá konkurz na místo na mostě…

Plánujeme se spolkem jednat o podobě obsahu i rozsahu jeho aktivit na mostě. A také budeme brzy prezentovat plány pro Karlovu ulici, ale tam zatím nemohu být konkrétní. Postupujeme v drobných krocích přímo v terénu.

Lidovky.cz: Studovala jste v Berlíně, jak řeší situaci tam? Je vizuální smog a neúcta k památkám jen problém východní Evropy?

Myslím, že principiálně je to problém všude, který souvisí i s rozmachem nových technologií. Třeba tisku. Polep nebo banner stojí pár korun.

První zásadní rozdíl je ale v tom, že na Západě patří domy po generace jedné rodině. A podle toho se k domu majitel chová a nestrpí tam provozovnu s maskou Hitlera nebo červenozelenými cedulemi.

A ve východním bloku byla kontinuita soukromého vlastnictví přerušená, domy se stávají součástí spekulací a přeprodávání, tak je menší péče majitelů o vzhled domů.

Druhá věc je horší právní kultura než v západních zemích. Úsilí, které je třeba na boj s vizuálním smogem vynaložit, je tu často nepřiměřené výsledku.

Lidovky.cz: Vzpomenu-li na Paříž, tam jsou v centru tématicky vedené ulice se sladěnými cedulemi. Proč to tam funguje a u nás ne?

Když tady dostali domy do rukou často lidé, kterým na nich nezáleží, tak to podle toho vypadá.

Naše město má v porovnání s třeba Paříží mnohem menší pravomoc. Tam platí sto let zákon o tom, v jakém patře můžete mít balkon, o odstínu fasády, o tvarech střechy. Ale to Praha stanovit nemůže.

Je to paradoxní: úředníci, které jsem zmiňovala, jsou sice zaměstnanci města, ale úředníci státní správy. Ne samosprávy. A vedení města nemůže státním úředníkům mluvit do rozhodování - i když je zaměstnává. Kupříkladu radní pro památkovou péči nemůže do rozhodování odboru památkové péče vůbec mluvit. Ani nemáme přístup do jejich spisů, kde bychom se třeba dozvěděli, s kým se vede správní řízení a jaké dostal pokuty.

Na Západě mají městské samosprávy potřebné pravomoci a voliči jim u voleb můžou dát vysvědčení jejich práce - to je fér. V Čechách si ale stát uzurpuje spoustu pravomocí pro lokální rozhodování, a pak na ně často kašle. Pro běžného občana je to ale strašně nepřehledné.

Lidovky.cz: A není celý boj za nekřiklavou Prahu jen otázka vkusu lidí, kteří chtějí jít západním směrem oproti lidem, kteří vaše doporučení berou jako buzeraci podnikatelů?

Proto podnikatelům nabízíme podporu v rámci grantového systému. Myslíme si, že je Praha krásná, že si zaslouží, aby k ní podnikatelé přistupovali citlivě.

Lidovky.cz: Případ „uličky hrůzy“ u Karlova mostu je ale trochu paradox. Dlouhé roky se obchodní pasáž provozovala nereprezentativním způsobem, ale místo pokut majitelům domů, jste jim jako město vyjednali grantovou podporu.

Tam je problém ten, že pasáž není ulice. A my můžeme řešit maximálně to, co mají na oknech, ne pasáž jako takovou, ta je brána jako interiér. Já bych byla pro, aby památkáři postupovali v minulosti aktivněji, ale to už dnes neovlivníme. Hlavní problém pasáže navíc je, že je špinavá, a neexistuje zákon, který by někomu uložil, ať si uklidí v pokoji. A z hlediska zákona je to stejné.

Na složení prodejců už navíc nedosáhneme ani my, ani památkáři. Jestli budou prodávat krtečka a trička I Love Prague, je plně v moci majitelů. Příjmy Torture muzea navíc budou mnohem větší než výše pokuty, kterou jim památkáři můžou udělit za vzhled oken.

Finanční podporu ale nedostali jen majitelé domů s těmito pasážemi, celkem se peníze rozdělily mezi desítky objektů. Je to každoroční grantový program, jmenuje se „dotační program na podporu vlastníků památkově významných objektů“, kde se rozdělilo za 15 let už několik set milionů.

Zároveň oceňuji přístup domu u Smetanova nábřeží. Sami měli plán obnovy, který s námi konzultovali, a zavázali se řídit doporučeními památkářů. Přihlásit se do programu může jakékoli SVJ, kterému záleží na vzhledu budovy a ulic města.