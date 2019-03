Nevpuštění člena ruské delegace do Česka? Hloupá provokace, míní Zeman

Praha Český prezident Miloš Zeman pokládá nevpuštění člena ruské delegace do Česka za hloupou provokaci. Může to narušit hospodářskou spolupráci, uvedl Zeman ve čtvrtečním pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. České úřady podle serveru Deník N nepustily do Česka muže z delegace ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova, který v pondělí přiletěl na návštěvu ČR. Podle serveru je zmíněný člen delegace na seznamu nežádoucích osob a je spolupracovníkem ruských tajných služeb.

„Já to pokládám za dost hloupou provokaci, protože vím, že ruská delegace dokonce uvažovala, že se otočí a vrátí se zpátky,“ řekl Zeman. „A protože tady byla mezivládní komise, která má pro dobré hospodářské vztahy svůj význam, tak by to na dlouhou dobu narušilo hospodářskou spolupráci,“ dodal prezident.



Moskva považuje rozhodnutí českých úřadů o nevpuštění člena delegace za neopodstatněné. Uvedla to čtvrtek mluvčí ruského ministra zahraničí Marija Zacharovová, podle níž rozhodnutí nezůstane bez odezvy. České ministerstvo zahraničí ponechalo tyto výroky bez komentáře.

Podle Deníku N je mužem, který nebyl do Česka vpuštěn, někdejší dlouholetý pracovník ruského velvyslanectví v Praze Andrej Kuzněcov. Na seznam nežádoucích osob se Kuzněcov dostal už v době, kdy pracovně pobýval v Praze. Naposledy byl v Česku na jaře 2018, ale tehdy nebyl vyhoštěn kvůli obavám z odvetných opatření Ruska, napsal server.

„Jsou lidé, kteří neumějí nic jiného než dělat hloupé provokace,“ prohlásil český prezident. „Nemávněme nad tím rukou. Ptejme se, kdo škodí a kdo prospívá ekonomickým vztahům, ať už s jakoukoliv významnou zemí,“ doplnil Zeman.

V souvislosti s kauzou nevpuštění člena ruské delegace připomněl Zeman varování českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), že výrobky čínské firmy Huawei představují bezpečnostní riziko. Huawei požadovala zrušení, nebo úpravu varování a Zeman také NÚKIB kvůli varování kritizoval. Prezident tvrdil, že Čína kvůli varování chystá odvetné kroky proti investicím českých firem. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale řekl, že vláda o žádných sankcích ze strany Číny nemá informace.