Do samotného experimentu pak postoupilo 100 lidí, kteří splnili vstupní kritéria (kratší doba bez domova, absence závažné závislosti). 99 z nich dokončilo roční sledování. Průměrný věk účastníků byl 45,5 roku, medián délky bezdomovectví 13,5 měsíce.
Vstupní podmínkou bylo, aby lidé nebyli na ulici déle než 24 měsíců. Psychická zátěž je přitom výrazná – 49 % lidí uvedlo, že prožívá úzkost a napětí. Rizikové užívání alkoholu se objevilo u 54 % dotázaných, drog potom u 35 %.
Účastníci byli rozděleni do několika skupin – část získala pouze finanční podporu, část kombinaci financí a sociální práce. Právě srovnání těchto skupin přineslo klíčová zjištění:
Projekt zároveň pomohl vyvrátit několik rozšířených mýtů. Lidé bez domova podle dat neutrácejí primárně za alkohol a drogy, většina z nich pracuje nebo pracovat chce a bezdomovectví si nevolí dobrovolně. Výzkum také ukazuje, že klíčovým faktorem úspěchu není jen finanční pomoc, ale vztahová sociální práce založená na důvěře.
Celkové náklady projektu činily přibližně 12 milionů korun, z toho 3,5 milionu pocházelo z podpory ministerstva práce a sociálních věcí. Ekonomické vyhodnocení, které má ukázat možné úspory pro veřejné rozpočty, bude zveřejněno v září 2026.
New Leaf Česko je prvním projektem tohoto typu v Evropě. „Jeho výsledky naznačují, že prevence dlouhodobého bezdomovectví – tedy pomoc lidem včas – může být nejen lidsky správná, ale i ekonomicky výhodnám,“ uvedla Melanie Zajacová, která stojí v čele projektu New Leaf Česko.
2. května 2025