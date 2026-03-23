Unikátní experiment. Bezdomovci dostali sto tisíc a volnou ruku, výsledek překvapil

  12:52aktualizováno  12:52
V Česku se uskutečnil unikátní sociální experiment, který přináší konkrétní data místo domněnek. Projekt New Leaf Česko, realizovaný organizací Neposeda, poskytl vybraným lidem bez domova jednorázovou finanční podporu 100 tisíc korun – bez podmínek. Výsledky ročního výzkumu přitom ukazují, že důvěra a cílená pomoc mohou mít měřitelný dopad.
Melanie Zajacová je v čele projektu New Leaf Česko, který zjišťoval, zda stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova začlenil do společnosti. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Do samotného experimentu pak postoupilo 100 lidí, kteří splnili vstupní kritéria (kratší doba bez domova, absence závažné závislosti). 99 z nich dokončilo roční sledování. Průměrný věk účastníků byl 45,5 roku, medián délky bezdomovectví 13,5 měsíce.

Vstupní podmínkou bylo, aby lidé nebyli na ulici déle než 24 měsíců. Psychická zátěž je přitom výrazná – 49 % lidí uvedlo, že prožívá úzkost a napětí. Rizikové užívání alkoholu se objevilo u 54 % dotázaných, drog potom u 35 %.

Účastníci byli rozděleni do několika skupin – část získala pouze finanční podporu, část kombinaci financí a sociální práce. Právě srovnání těchto skupin přineslo klíčová zjištění:

  • Bydlení:
    Až 80 % lidí, kteří měli podporu sociálního pracovníka, si dokázalo bydlení udržet. Ve skupině bez této podpory to bylo 42 %. Celkově si 80 % účastníků nějakou formu bydlení zajistilo, 58 % mělo stabilní bydlení na konci projektu.
  • Návykové látky:
    Podíl uživatelů návykových látek klesl z 65 % na začátku na 38 % na konci projektu.
  • Příjmy a práce:
    Už na začátku mělo práci 52 % účastníků. Průměrný měsíční příjem vzrostl z 10 161 Kč na přibližně 15 250 Kč, zejména u těch, kteří spolupracovali se sociálním pracovníkem.
  • Výdaje:
    Největší finanční výdaje přicházely v prvních třech měsících. Průměrně lidé utratili například kolem 6 tisíc Kč za bydlení, téměř 2 tisíce Kč za jídlo a více než 10 tisíc Kč za oblečení – tedy za základní potřeby.
  • Duševní zdraví:
    U účastníků se sociální podporou došlo přibližně k 50% zlepšení skóre duševní nepohody.

Projekt zároveň pomohl vyvrátit několik rozšířených mýtů. Lidé bez domova podle dat neutrácejí primárně za alkohol a drogy, většina z nich pracuje nebo pracovat chce a bezdomovectví si nevolí dobrovolně. Výzkum také ukazuje, že klíčovým faktorem úspěchu není jen finanční pomoc, ale vztahová sociální práce založená na důvěře.

Celkové náklady projektu činily přibližně 12 milionů korun, z toho 3,5 milionu pocházelo z podpory ministerstva práce a sociálních věcí. Ekonomické vyhodnocení, které má ukázat možné úspory pro veřejné rozpočty, bude zveřejněno v září 2026.

New Leaf Česko je prvním projektem tohoto typu v Evropě. „Jeho výsledky naznačují, že prevence dlouhodobého bezdomovectví – tedy pomoc lidem včas – může být nejen lidsky správná, ale i ekonomicky výhodnám,“ uvedla Melanie Zajacová, která stojí v čele projektu New Leaf Česko.

2. května 2025

