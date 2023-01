Za lepší mzdy od Korejců. Pneumatikáři od Žatce stávkují, míří i do Prahy

Stávka odstartovala v 8 hodin. Zaměstnanci, kteří se do ní zapojili, vyšli před vrátnici s transparenty. Na místě se jich sešlo několik desítek. Podle odborářů se úplně zastavila výroba.

Jak dlouho stávka potrvá, není v tuto chvíli jasné. Odboráři i vedení firmy říkají, že chtějí jednat. Ovšem v pondělí odpoledne, několik hodin před zahájením stávky, k sobě strany cestu nenašly.

„Včera jsme vyvolali jednání s vedením, na které přišla jen personální manažerka s tím, že chtějí jednat jen s místními odboráři,“ řekl MF DNES přímo na místě Roman Ďurčo, předseda celorepublikového Odborového svazu KOVO.

„Jednání ani nezačala a byla ze strany zaměstnavatele ukončena s tím, že vedení nebude jednat se zástupci vedení odborového svazu. Rychlý konec ze strany korejského vedení firmy,“ uveřejnil na sociální síti Ivo Kužel, místopředseda KOVO.

Podle Ďurča bude stávka trvat tak dlouho, dokud vedení Nexenu nezačne jednat.

„Právo na stávku má každý občan. Bohužel odbory nereagují na jednání s podnikem a vůbec nereflektují očekávání zaměstnanců. Odbory jsou vyzývány, aby se dostavily k jednacímu stolu a zahájily seriózní jednání,“ sdělil včera MF DNES pro změnu jednatel společnosti pana Kim Soo Cheol.

Zároveň dodal, že v případě zastavení výroby bude ztráta činit až 20 milionů korun denně. V úterý ráno Kim Soo Cheol stávkující zpovzdálí sledoval. Na dotazy reportérce MF DNES odmítl odpovědět.

Stávkující se budou střídat

„Bojuji za vyšší mzdu. V okolí jsou nástupní platy pro operátory vyšší než v Nexenu. Začínají tam na 24 tisících, kdežto u nás je necelých 23 tisíc. Co bude dál? Zítra vstanu, půjdu do práce a uvidím, jaké budou instrukce. Mám svoji práci ráda. Pracuji zde od začátku a doufala jsem, že tu vydržím až do důchodu. Ale chci vyšší plat,“ řekla MF DNES pracovnice Monika Malečková, jež pracuje jako operátorka a zabývá se školením nových zaměstnanců.

Podle Ďurča požadují odbory nárůst mezd, který by v celkovém součtu vyšel pro letošní rok zhruba na 30 milionů korun. Zároveň dodal, že Nexen začal vyhrožovat, že způsobené škody, bude požadovat po zaměstnancích.

„Stávkující nepobírají mzdu, ale nepřijdou o celý plat. Máme to vymyšlené tak, že se budou střídat,“ uvedl šéf odborové organizace firmy Pavel Rohel.

„Tolik neúcty a arogance jsem neviděl. Přidávají se k nám další zaměstnanci, nadšení je velké. Z našich požadavků neuhneme,“ doplnil.

Podle odborářů se přímo do stávky přihlásilo téměř 200 zaměstnanců z celkového počtu 1100. Podle nich ji ale podporuje více než polovina pracovníků.

Po 9. hodině stávkující nasedli do autobusů a odjeli do Prahy, kde chtějí protestovat před ambasádou jihokorejské republiky.