Než být adoptován stejnopohlavním párem, raději bych skočil z okna, řekl Okamura

PRAHA „Nikdy bych nechtěl být adoptován stejnopohlavním párem, to bych raději skočil z okna,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura na mimořádné schůzi Sněmovny, která projednává návrh části poslanců změnit občanský zákoník a umožnit manželství osob stejného pohlaví.

Šéf SPD uvedl, že ti, kteří mluví o dětech v dětských domovech, o tom nic nevědí, protože tam nestrávili část dětství, jako on. Zdůraznil, že nemá problém s homosexuály a že jedním z nich je i jeho mladší bratr, ale že rodinu tvoří muž, žena a děti a tak by to mělo i zůstat.



O totální destrukci pojmu manželství mluvila v souvislosti se snahou uzákonit homosexuální svazky nezařazená Ivana Nevludová, podle ní je požaduje hrstka hlasitých aktivistů. „Chceme nadále mluvit o matce a otci, nebo o rodiči číslo jedna a číslo dva?“ tázala se.

„Stavíme se na stranu stabilní rodiny definované jako táta, máma a děti,“ uvedl hlavní autor navrhované ústavní ochrany manželství jako svazku muže a ženy Marek Výborný z KDU-ČSL. Manželství není podle něho právem a jeho účelem není ošetřit vztah dvou lidí, kteří se mají rádi. „Nevedeme debatu o právu menšin, vedeme debatu o hodnotách,“ dodal.

Zahájení schůze zbrzdila absence členů vlády. Musela být kvůli tomu asi na 20 minut přerušena. Pro návrh programu schůze hlasovalo 71 z 94 přítomných poslanců. Schůze je v tomto volebním období 100. v pořadí. V minulém volebním období se poslanci sešli na 61 schůzích.