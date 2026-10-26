Nezávislost médií zůstane zachována, řekl Babiš k rušení poplatků. Návrh nestáhne

„Já bych rád znovu vyzval pana Rakušana, opozici a aktivistický spolek Milion chvilek pro demokracii, aby nerozeštvávali společnost,“ řekl Babiš. „Nezávislost médií bude zachována,“ prohlásil.
„My nikdy nebudeme zasahovat do redakční práce České televize nebo Českého rozhlasu, ani do jejich personálních záležitostí,“ zdůraznil premiér.
Cílem změn je podle něj zajistit stabilní a předvídatelné financování veřejnoprávních médií. „Jde jenom o to, že se mění způsob financování. Už 17 zemí Evropské unie má jiný způsob financování,“ řekl Babiš.
„Měli jsme to v programu, slíbili jsme to lidem a ten návrh nestáhneme,“ prohlásil. „Lidé mají právo demonstrovat, je to zbytečné, nic to nezmění, my to prosadíme. Máme to v programovém prohlášení vlády,“ dodal.
K tomu, aby vláda stáhla návrh ministra kultury za Motoristy sobě na zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu, ji v neděli na demonstraci v centru Prahy vyzval předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Akce se zúčastnily desetitisíce lidí.
„Přehnali jste to, a my toho máme dost. My si tuhle zemi nenecháme zničit, nenecháme vás ji ukrást ve 04:36,“ řekl Minář.
„Náš druhý požadavek zní, a je to adresováno panu premiérovi i panu Macinkovi a panu Okamurovi – omluvte se všem občanům České republiky za arogantní 04:36 a slibte jim, že nebudete ničit demokratické pilíře, ani média, ani justici, ani občanskou společnost, ani kulturu, ani přírodu, a že se něco takového jako vaše brutální 04:36 už nikdy u žádného tématu nebude opakovat. A do třetice: přestaňte lhát a vyhýbat se dialogu s občany. Přijměte naše pozvání do debaty. Takhle jednoduché to je,“ prohlásil Minář.
Babiš na vojenském letišti v Praze-Kbelích před odletem do Alžírska mluvil také o obavách ze zneužití protestů proti rušení poplatků během oslav 17. listopadu.
Další demonstraci proti změně financování veřejnoprávních médií svolal Milion chvilek pro demokracii na 15. listopadu od 14 hodin na Letnou.
Babiš navrhne dobrovolné placení poplatků
Premiér varoval také před možnými útoky na politiky nebo na obchody v centru Prahy. „Já pevně doufám, že v naší zemi si nikdo nepřeje, abychom měli tady útoky na politiky, jak to bylo na Slovensku, že si nikdo nepřeje, aby na Pařížské někdo rozbíjel vitríny nebo zapaloval auta,“ prohlásil Babiš. Narážel tím na podobu současných protestů v Paříži a dalších západoevropských městech.
Babiš si také postěžoval, že poté, co bylo zveřejněno jeho telefonní číslo, dostával zprávy, že ho má někdo zavraždit.
„Milion chvilek zveřejnili moje mobilní čísla telefonu. Dostal jsem asi 6 700 zpráv. Část těch zpráv byla o tom, že se mám zastřelit, že mě má někdo zavraždit. Mluvili o mojí matce a tak dále. Takže ta agresivita, kterou tady vyvolávají tito lidi, je nepřijatelná. Já proboha doufám, že nikdo nechce tady tuhle agresivitu. Já jsem se snažil s těmi lidmi telefonovat, mluvit, celou neděli, respektive sobotu, 14 hodin jsem odepisoval, telefonoval. Ale tihle lidé nechtějí diskutovat, chtějí tady vyvolat tuhle atmosféru, tu nenávist, a to je velice nebezpečné pro naši společnost,“ řekl Babiš před odletem do Alžírska, kam zamířil společně s vicepremiérem Karlem Havlíčkem.
„A taky já určitě ve druhém čtení navrhnu dobrovolnost placení poplatků. Když lidi chtějí platit, tak ať si platí. Nikdo jim v tom nebude bránit,“ uvedl v pondělí premiér.
Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků zatím jen v prvním čtení. Hlasovalo se v sobotu po půl páté ráno, což na návrh předsedy Sněmovny Tomia Okamury prosadila vládní většina.
Domácnosti nyní platí České televizi 150 korun měsíčně a Českému rozhlasu 55 korun. Od loňského května se povinnost vztahuje také na domácnosti, které nevlastní televizor ani rádio, ale mají chytrý telefon, počítač nebo tablet umožňující sledování či poslech vysílání.