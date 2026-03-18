Zastavte přípravu zákona o zahraničních vazbách, píšou rektoři vládě a poslancům

Autor: ,
  14:46aktualizováno  14:46
Česká konference rektorů a Rada vysokých škol napsala vládě a poslancům otevřený dopis kvůli zvažovanému zákonu o registraci subjektů se zahraničními vazbami. Žádají v něm zastavení přípravy tohoto zákona. Zmiňují, že návrh je špatně zpracovaný a ohrožuje například mezinárodní spolupráci.

Fakulta architektury ČVUT (17. ledna 2019) | foto: ČTK

„Chtěli bychom vyjádřit naše hluboké znepokojení nad možnými dopady této legislativy na mezinárodní spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu. Návrh je legislativně-technicky špatně zpracovaný,“ stojí v dopise.

„Dále, v návrhu zákona, dostupném ve veřejném prostoru, je explicitně deklarována jeho působnost na všechny subjekty spojené ‚s výkonem činnosti ve veřejném, …, vzdělávacím, akademickém nebo jiném obdobně významném společenském prostoru …‘. Jakkoliv je tato definice neurčitá, pozastavujeme se nad účelem samotného zákona, zejména nad jeho všeobecnou působností bez zohlednění například příslušnosti a spojeneckých vztahů České republiky vůči Evropské unii a dalším zemím, se kterými nás váže hodnotové a politické spojenectví,“ píše se dále.

Zvažovaný zákon podle autorů dopisu představuje vážné riziko pro otevřenost českého vysokého školství vůči zahraničí, akademické svobody v oblasti mezinárodní spolupráce, mobilitu studujících a akademických pracovníků a pracovnic a rozvoj vědecké spolupráce s předními světovými univerzitami a výzkumnými institucemi.

Samostatné prohlášení vydala například Masarykova univerzita. Uvedla v něm, že škola intenzivně vnímá aktuální bezpečnostní hrozby včetně různých forem vlivových operací, a to nejen v kontextu pokračující ruské agrese na Ukrajině.

„Koncept připravovaného zákona o registraci subjektů se zahraničními vazbami však tyto hrozby nejenže nepokrývá, ale naopak zakládá bezdůvodné riziko závažných vrchnostenských zásahů do práv a svobod tvořících základ demokratického právního státu, otevřené znalostní společnosti a tržní ekonomiky,“ stojí v prohlášení.

Schvalujete chystaný zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami?

Útok na akademické svobody, zní z univerzit

Univerzita Palackého v Olomouci odkázala právě na zmíněný otevřený dopis. „Jsme přesvědčeni, že v takto zásadních otázkách je důležité, aby vysoké školy postupovaly koordinovaně. Postoj Univerzity Palackého je proto vyjádřen právě v otevřeném dopise České konference rektorů,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí univerzity Egon Havrlant.

Také Západočeská univerzita v Plzni se odkazuje na zmíněný dokument. „Mimo jiné můžeme dodat, že vedení univerzity bere bezpečnostní hrozby, včetně cizího vlivu a dezinformací, vážně a podporuje snahu státu na ně reagovat. Navrhovaný zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami však v této podobě nepovažujeme za vhodné řešení,“ napsala iDNES.cz mluvčí školy Andrea Čandová.

České vysoké učení technické v Praze v prohlášení uvedlo, že její vedení považuje návrh za útok na akademické svobody, úspěšné vědecké bádání a otevřenou občanskou společnost.

„Akademické svobody patří k základním pilířům demokracie a jsou zdrojem vědeckého pokroku, kritického poznávání světa i technologického rozvoje, který je pro konkurenceschopnost české ekonomiky klíčový. Bez svobodné mezinárodní vědecké spolupráce, otevřeného publikování vědeckých výsledků a získávání grantových prostředků ze zahraničí by se rozvoj českých univerzit a výzkumných institucí ocitl v ohrožení,“ řekl rektor ČVUT Michal Pěchouček.

Vedení VŠB – Technické univerzity Ostrava zdůraznilo, že i když si uvědomuje závažnost aktuálních hrozeb, případná legislativní opatření musí být přiměřená, efektivní a pevně ukotvená v principech demokratického právního státu.

„V tomto duchu se připojuje k výzvě Rady Učené společnosti ČR k zastavení přípravy zákona o registraci subjektů se zahraničními vazbami, který podle jeho názoru uvedené hrozby adekvátně nepokrývá a zároveň může vést k nepřiměřeným zásahům do práv a svobod,“ uvedlo v prohlášení. Zásadní obavy spojuje vedení školy především s dopady na vědu a výzkum.

Pracovní verze předpisu, na němž dosud pracovala skupina poslanců a poradkyně premiéra Andreje Babiše, se zaměřuje na činnost vykonávanou například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, která je způsobilá ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob.

Za zahraniční vazby označuje jednání ve prospěch zahraničního subjektu, ale třeba i výkon poradenské, analytické, komunikační, mediální či vzdělávací činnosti ve vazbě na zahraniční subjekty.

Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura v pondělí uvedl, že zákon, který by měl zajistit transparentnější financování neziskových organizací, vznikne po dohodě koaličních stran na ministerstvu, a nikoliv z poslanecké iniciativy. Babiš už dříve řekl, že by se povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami vztahovala jen na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.