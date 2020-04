Nezkoumejte mé vnitřní pocity, jsem nepodstatný, říká šéf statistiků po otevřené zpovědi ve sněmovně

Praha Sněmovna zveřejnila nahrávku ze schůze výboru pro zdravotnictví, v níž ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek velmi otevřeně popisuje své obavy z epidemie. Minulý týden ve svém proslovu před poslanci přiznal, že má strach a nastínil i černý scénář, kterým by se Česká republika mohla ubrat.

„Nešlo o žádný projev. Byl bych docela rád, kdybyste to zmínili. Je to záznam z diskuze, při které jsem byl vyzván, abych řekl, jak situaci vidím a co by se mohlo stát,“ řekl serveru Lidovky.cz šéf statistiků Dušek. Neveřejné zasedání proběhlo minulou středu a sněmovna nahrávku celého jednání zveřejnila na svých stránkách, což není neobvyklé. Veřejnost se spíš pozastavila nad tím, jak otevřeně Dušek současnou krizi komentoval a pronesl svou řeč takzvaně „bez obalu“.

Předseda výboru pro zdravotnictví Jan Žaloudík (ČSSD) vnímá podobné explicitní projevy jako zbytečné strašení. „Slovo může léčit a může taky těžce zraňovat. Láďa Dušek má nepochybně pravdu v celé řadě věcí a je dobře, že věci monitoruje. Ale hrůzostrašné extrapolace lidi akorát straší a mají z nich hrůzu,“ řekl v úterý České televizi onkolog Žaloudík.

Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

On sám není zastáncem dlouhotrvajících vládních opatření a nejraději by je co nejrychleji uvolnil. „Je potřeba národ zklidnit a odrouškovat. Zarouškovat jenom tam, kde je to nutné. Rouška může být hrozně užitečná věc, anebo taky nástroj strachu a demonstrace poslušnosti,“ uvedl.

Opoziční poslanec Bohuslav Svoboda (ODS) naopak Duška pochválil za otevřenost. „Tohle je pravda, kterou jsme tušili všichni, kteří jsme se tím trochu zabývali,“ prohlásil na schůzi.

Šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Dušek považuje současná protikoronavirová opatření za klíčová. „Jsem zastáncem nouzových opatření, které byly zavedeny. Biologické vlastnosti viru mohly v březnu skutečně způsobit ohromné zlo v zemi. Troufám si říct, že pět či šest týdnů omezení za to stálo,“ uvedl pro Lidovky.cz. Ve své řeči na půdě Poslanecké sněmovny si nebral servítky a lidi, kteří porušují epidemiologické opatření v obchodech, například v hobby centrech, označil za „úplně blbý“. „Oni fakt potřebují seriál s pohřby. V Brně v Hornbachu bylo deset procent lidí absolutně bez roušky,“ prohlásil v diskuzi Dušek.

Lidovky.cz oslovily Ladislava Duška, zda některé své výroky neokomentuje.

1. citace ze schůze:

„Je pravda, že se máme bát toho, co zůstalo v lese. A je pravda, že před tím nemáme kam zdrhnout. A je pravda, že nemůžeme žít ve vězení deset let. A je pravda, že nemůžeme zemi poslat do pravěku ekonomicky. A je pravda, že čím rychleji vymře deset procent Němců a Rakušanů, tak tím víc nás budou ekonomicky tlačit, protože budou imunní. Ten tlak ale bude ještě úplně jiný. Země, které projdou rychle tou vlnou, tak projdou jakousi darwinistickou selekcí. Změní to rovnováhu. Jako kdyby to tady už někdy bylo historicky. A já z toho mám strašný strach.“

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek na tiskové konferenci k dosavadnímu vývoji kolem onemocnění COVID-19.

Komentář Ladislava Duška pro Lidovky.cz:

„Mluvil jsem o svém strachu, který mimochodem pořád mám. Mám strach z toho, že nevyjdou predikce. Mám strach z každého čísla, které měříme. Měl jsem pocit, že to tam má zaznít. Řekl jsem upřímný názor, byl jsem k tomu vyzván. Diskuze byla i poměrně dobře reflektovaná, pokud si pamatuji. Strachoval jsem se celý březen, aby tady k něčemu takovému nedošlo, a taky nedošlo. Aktuálně mám radost z toho, že se černý scénář nenaplnil a že máme nástroj, kterým umíme epidemii monitorovat a můžeme začít rozvolňovat opatření. V této epidemii je každý den významný. Situace, která byla minulou středu, je dnes úplně jiná a velmi pozitivní.“

2. citace ze schůze:

„Když by se to od 1. září rozvolnilo tak, že by nastal úplně volný pohyb jako za normální populace. A předtím by už probíhal přípravný pohyb, třeba moje oblíbené metalové koncerty. A ten virus by dostal šanci se vrátit zpátky do čísla 2,8 (reprodukční číslo, které uvádí, kolik osob průměrně nakazí jeden infikovaný pacient – pozn.red.) a byl by v imunologicky naivní populaci, tak zvládne svou finální předpokládanou attack rate (míra zasažení – pozn. red.), která je šedesát procent v populaci, za tři měsíce.

To znamená, že za tři měsíce zvládne projít přes šest milionů lidí. Výsledkem by bylo, že bychom se na vrcholu dostali do dnů, kdy bychom měli 150 tisíc pozitivně diagnostikovaných, z toho by bylo třicet tisíc v kategorii šedesát plus, a z nich by bylo deset tisíc v kategorii těžce vulnerable (zranitelných – pozn. red.) a z nich by bylo osm tisíc na ÚPV (umělá plicní ventilace – pozn. red.). Denně. Po dobu jednoho a půl měsíce.“

Komentář Ladislava Duška pro Lidovky.cz:

„To je absolutně vytržené z kontextu. Jde o virtuální model, v němž jsme predikovali, jaké vlastnosti by měl virus, kdybychom ho nechali v březnu v Česku působit volně. Virtuálně jsem modeloval, co by koronavirus mohl způsobit. Takové predikce se nenaplnily, takže je zbytečné se o tom bavit. Citujete virtuální model. Hlavně z toho nyní neudělejte divadlo na téma, že od prvního září tady bude 150 tisíc nakažených. Takovými články zlomíte tuhle zemi. Nezkoumejte vnitřní pocity Duška, jsem nepodstatný. My jsme dokázali nemožné, jsme na mapě Evropy hvězdou a to je skvělé.“