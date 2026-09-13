V Německu byl po honičce s policií zadržen sedmnáctiletý Čech, který řídil odcizený automobil značky Audi .Vůz byl podle policie ukraden v noci z pátku na sobotu z garáže v německém Pasově. Policie později automobil spatřila na dálnici. Řidič však nereagoval na výzvy k zastavení, sjel z dálnice a pokračoval v jízdě značně nadměrnou rychlostí.
Při následné honičce došlo k několika nehodám a jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Řidič nakonec havaroval a policie ho zadržela.
Mladík utrpěl lehká zranění a byl ošetřen v nemocnici. Policie nyní zjišťuje, zda se mladík podílel na samotné krádeži vozu.