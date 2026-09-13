Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nezletilý Čech ujížděl policii s kradeným autem. V Německu ho zadrželi

Autor: ,
  11:23aktualizováno  11:23
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V Německu byl po honičce s policií zadržen sedmnáctiletý Čech, který řídil odcizený automobil značky Audi .Vůz byl podle policie ukraden v noci z pátku na sobotu z garáže v německém Pasově. Policie později automobil spatřila na dálnici. Řidič však nereagoval na výzvy k zastavení, sjel z dálnice a pokračoval v jízdě značně nadměrnou rychlostí.

Při následné honičce došlo k několika nehodám a jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Řidič nakonec havaroval a policie ho zadržela.

Mladík utrpěl lehká zranění a byl ošetřen v nemocnici. Policie nyní zjišťuje, zda se mladík podílel na samotné krádeži vozu.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.