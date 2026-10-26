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Nezveřejnili jsme Babišovo číslo, nerozdmýcháváme násilí, ohradil se spolek

  12:43
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Spolek Milion chvilek pro demokracii, který uspořádal akci za účasti tisíců lidí v centru Prahy proti rušení poplatků České televizi, se ohradil proti tvrzení premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše, že rozdmýchává násilí a agresivitu.

„Naprosto odmítáme, že jsme jako spolek Milion chvilek zveřejnili číslo Andreje Babiše. Není to pravda. Také jasně odmítáme, že v této zemi rozdmýcháváme násilí a agresivitu. Na včerejší demonstraci na Staroměstském náměstí, kde byly desetitisíce lidí, nedošlo k žádné výtržnosti, natož násilí,“ reagoval předseda spolku Mikuláš Minář.

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Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení poplatků za ČT a ČRo. (25. číjna 2026)
Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení poplatků za ČT a ČRo. (25. číjna 2026)
Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení poplatků za ČT a ČRo. (25. číjna 2026)
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„Číslo Andreje Babiše bylo evidentně na sociálních sítích zveřejněno z více stran, ale spolek Milion chvilek s tím nemá nic společného a v žádném případě nevyzýval k masovému psaní či telefonování. Slova pana premiéra o zneužití 17. listopadu působí jako neznalost dějin nebo výsměch. Tento svátek je Dnem boje za svobodu a demokracii,“ uvedl Minář.

Babiš se vůči počínání spolku Milion chvilek pro demokracii ohradil v pondělí ráno před odletem do Alžírska. „Já bych rád znovu vyzval pana Rakušana, opozici a aktivistický spolek Milion chvilek pro demokracii, aby nerozeštvávali společnost,“ řekl Babiš i v narážce na šéfa hnutí STAN Víta Rakušana.

„Milion chvilek zveřejnili moje mobilní čísla telefonu. Dostal jsem asi 6 700 zpráv. Část těch zpráv byla o tom, že se mám zastřelit, že mě má někdo zavraždit. Mluvili o mojí matce a tak dále. Takže ta agresivita, kterou tady vyvolávají tito lidi, je nepřijatelná. Já proboha doufám, že nikdo nechce tady tuhle agresivitu. Já jsem se snažil s těmi lidmi telefonovat, mluvit, celou neděli, respektive sobotu, 14 hodin jsem odepisoval, telefonoval. Ale tihle lidé nechtějí diskutovat, chtějí tady vyvolat tuhle atmosféru, tu nenávist, a to je velice nebezpečné pro naši společnost,“ řekl Babiš před odletem do Alžírska, kam zamířil společně s vicepremiérem Karlem Havlíčkem.

Protestovat proti brutálnímu stylu vládnutí, proti hlasování o zákonu v sobotu ráno ve 4:36 a proti snaze nabourat nezávislost médií není podle Milionu chvilek zneužitím, ale naplněním odkazu svátku 17. listopadu.

„Opakujeme, že ze strany Milionu Chvilek nikdy nejde o násilné a agresivní protesty. A bude to tak i nyní. Stylizovat se do pozice oběti zlovolných občanů je poněkud nestatečné a nestátnické. Premiér Babiš zkrátka lže a lže velmi nebezpečně. Tímto rozkol ve společnosti zasévá on sám,“ uvedl Minář a za Milion chvilek vyzval premiéra, aby se omluvil za nehorázné lži.

Další protest spolku proti rušení poplatků pro veřejnoprávní média bude 15. listopadu na Letné. „Ukažme jasně, klidně a odhodlaně, že si naši zemi nenecháme ukrást – a že nás i díky pokračujícím útokům premiéra Babiše bude víc než kdy dřív,“ napsal na sociální síti X Minář.

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků zatím jen v prvním čtení. Hlasovalo se v sobotu po půl páté ráno, což na návrh předsedy Sněmovny Tomia Okamury prosadila vládní většina.

Domácnosti nyní platí České televizi 150 korun měsíčně a Českému rozhlasu 55 korun. Od loňského května se povinnost vztahuje také na domácnosti, které nevlastní televizor ani rádio, ale mají chytrý telefon, počítač nebo tablet umožňující sledování či poslech vysílání.

Souhlasíte se zrušením poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas?

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