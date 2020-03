Nezvykle teplé počasí v Česku může lákat ke koupání v přírodě, přijde prudké ochlazení

PRAHA Počasí v Česku je v posledních dnech na březen nezvykle teplé, vydrží do pátku. Maximální teploty se pohybují mezi 14 až 18 stupni, ojediněle mohou ve čtvrtek a v pátek vystoupat až k 19 stupňům. Pospolu si však lidé teplé počasí příliš neužijí, v souvislosti se šířením nového typu koronaviru platí mimo jiné zákaz shlukování.

Meteorologové proto vybízejí otužilce ke koupání v přírodě. Menší a mělčí rybníky mají teplotu vody kolem sedmi stupňů Celsia, některé i víc, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na webu. Voda to sice není nejteplejší, ale výhodou je, že v ní zatím neplave moc lidí, dodali meteorologové.



„Za současné situace jsou zavřené kryté bazény, ale zatím jsou povolené vycházky do přírody. A v tuto roční dobu je ještě šance si zaplavat v přírodních jezerech, rybnících a přehradách a přitom udržet potřebný čtyřmetrový nebo větší odstup od ostatních koupajících se lidí,“ podotkli meteorologové.

Teplota vody ve vodních tocích je podle informací ČHMÚ většinou kolem sedmi stupňů Celsia, v horských oblastech kolem pěti stupňů Celsia a malé toky v nejvyšších polohách, kde je ještě sníh, mají teplotu vody i nižší, až kolem tří stupňů.

Podle údajů podniků Povodí přehrady Slapy a Nové Mlýny I-III naměřily teplotu vody sedm stupňů Celsia, Orlík, Hracholusky, Nechranice, Mlýnice, Rozkoš u České Skalice, Letovice hlásí šest stupňů a Kamýk, Lipno, Jesenice u Chebu, Seč u Chrudimi, Vranov nad Dyjí a přehrada v Brně uvádí pět stupňů. V některých horských oblastech jsou ale podle meteorologů vodní plochy pravděpodobně ještě částečně zamrzlé, například Bedřichov v Jizerských horách uvádí teplotu vody nula stupňů a Labská ve Špindlerově Mlýně jeden stupeň Celsia. O něco teplejší je voda v podhůří Jizerských hor v Jablonci nad Nisou, kde je v přehradě voda s teplotou čtyři stupně Celsia.

Teplé počasí vydrží do pátku, kdy odpoledne dorazí do České republiky studená fronta. Přinese prudké ochlazení, v neděli se budou maximální teploty pohybovat už jen od nula do čtyř stupňů Celsia.