Ševčík opět neuspěl s žalobou proti odvolání z funkce děkana, podá stížnost

  16:40
Městský soud v Praze ve středu opět zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (NF VŠE) Miroslava Ševčíka, kterou se bránil odvolání z funkce. Rozhodnutí je pravomocné. Ševčík podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně (NSS).
Miroslav Ševčík, poslanec za SPD, na jednání rozpočtového výboru (24. listopadu 2025) | foto: Petr Topič, MAFRA

Budova Vysoké škola ekonomické v Praze
Městský soud v Praze se odvoláním Ševčíka z funkce děkana zabýval podruhé, poprvé žalobu zamítl, k projednání mu ji ale vrátil Nejvyšší správní soud v Brně.

Soud podle Ševčíka neposoudil detailně skutky, za které ho rektor Dvořák z postu děkana odvolal. Podá kasační stížnost.

Rektor VŠE Petr Dvořák Ševčíka z čela fakulty odvolal prosinci 2023, vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Ševčík se odvolání z pozice bránil soudně, pražský městský soud koncem února 2025 jeho žalobu zamítl. Odůvodnil to tím, že správním soudům nepřísluší přehodnocovat závěry, ke kterým akademické samosprávní orgány dospěly.

Ševčík pak proti tomu už tehdy podal kasační stížnost, které NSS vyhověl. Podle NSS městský soud pochybil v úvaze o tom, zda správní soud může a má plně přezkoumávat důvody, pro které rektor děkana odvolal.

Ševčík také v minulosti uvedl, že Dvořák na akademické půdě omezuje svobodu projevu. „Rektor připustil, že pokud mu nepolíbím prsten a nebudu se chovat podle jeho představ, fakultu by mohl rozpustit. To je projev stalinismu,“ prohlásil Ševčík před dvěma lety v rozhovoru pro iDNES.cz.

