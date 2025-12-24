Nic jsem neudělal, snad budou odměny, ozval se exšéf Motola Ludvík z vazby

„Vážené kolegyně, vážení kolegové. Posledních 25 let jsem se s vámi vždy touto dobou potkával, ať už na divadelních představeních nebo na různých vánočních večírcích, pořádaných nemocnicí nebo jednotlivými pracovišti,“ stojí v úvodu Ludvíkova příspěvku na sociální síti.
V něm mimo jiné připomíná události z letošního února, kdy proti němu byla vznesena obvinění. Exředitel nemocnice se s tím podle svých slov dodnes nevyrovnal.
„A přesto jsem ve vězení“
„Trvám na tom, že jsem nic neudělal. Je mi kladeno za vinu, že jsem měl žádat úplatek za podepsání dodatku, navyšujícího cen akce ‚zateplení modrého pavilonu‘. Já jsem přitom dotyčný dodatek nepodepsal. A přesto jsem ve vězení,“ píše dále Ludvík.
Současně zmiňuje, že se každému může podívat zpříma do očí. Korupce podle něj určitě na úrovni ředitele ve FNM neexistovala.
„Není dne, abych si tady na vás a na nemocnici nevzpomněl. Motol je nejlepší zdravotnické zařízení v zemi, které, alespoň ještě loni, skvěle prosperovalo, a to především vaší zásluhou a já nevidím jediný důvod, proč by tomu nemělo být i nadále,“ uvádí dále v příspěvku.
V něm také píše, že doufá, že pracovníkům nemocnice Motol byly vyplaceny vánoční odměny v obvyklé výši. „Protože rezerva 300 milionů korun byla vytvořena z rozpočtu na rok 2025, který jsem ještě tvořil já,“ píše Ludvík a současně dodává:
„Krásné Vánoce a šťastný rok 2026 vám všem v naději, že se s vámi ještě někdy setkám, přeje váš bývalý dlouholetý ředitel.“
Uplácení od různých dodavatelů
Ludvík motolskou nemocnici vedl od května 2000 do listopadu 2016 a poté ještě od prosince 2017 do 24. února 2025.
Z funkce ho odvolal ministr zdravotnictví, protože Ludvík čelí obvinění z korupce. Celkem bylo z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, praní špinavých peněz nebo z poškození finančních zájmů EU obviněno 18 lidí.
Vedle Ludvíka a bývalého náměstka Pavla Budinského je stíhaný například i advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Jansta byl na začátku srpna propuštěn z vazby.
Podle policie se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv.
Dotační podvody s Ludvíkem a Budinským podle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel, kteří jsou rovněž mezi stíhanými.
9. června 2025